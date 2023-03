Patrick Kane et Martin St-Louis, des histoires similaires

Les débuts de l’attaquant Patrick Kane chez les Rangers de New York sont plutôt ardus et un éminent chroniqueur de la mégalopole a établi un lien avec un ancien joueur très connu au Québec.

Dans un texte publié mardi sur le site du quotidien New York Post, Larry Brooks a rappelé l’arrivée de Martin St-Louis à New York. L’actuel entraîneur-chef du Canadien de Montréal avait été obtenu du Lightning de Tampa Bay le 2 mars 2014 et, s’il a aidé les Blueshirts à atteindre la finale de la Coupe Stanley plus tard cette année-là, son entrée en matière fut difficile. Ainsi, il s’est contenté d’un but – inscrit en infériorité numérique, a souligné Brooks – et de sept mentions d’aide en 19 rencontres avec les Rangers avant le début des séries éliminatoires. St-Louis avait été incapable de toucher la cible dans ses 13 premiers duels.

Pour l’auteur de l’article, les similitudes avec Kane, qui a amassé deux filets et une aide en cinq sorties à New York après l’échange conclu avec les Blackhawks de Chicago et les Coyotes de l’Arizona le 28 février, sont évidentes.

«Quand je vois Patrick Kane dont le jeu est aussi méconnaissable que le chandail qu’il porte, je me souviens de la fin mars 2014, lorsqu’un Martin St-Louis hagard et exaspéré s’offrait un rinçage prolongé du visage sur une patinoire d’entraînement de Calgary au moment de parler de sa disette en tant que Ranger», a-t-il écrit.

Photo Martin Chevalier

Un autre gars de la chorale

L’organisation new-yorkaise doit tout faire pour permettre à son joueur-vedette de s’épanouir dans son nouveau lieu de travail. La présence d’Artemi Panarin, un ancien partenaire d’armes à Chicago, devrait s’avérer bénéfique, mais le principal intéressé demeure celui ayant la réponse sur la glace.

«Changer de couleurs après le parcours d’une vie n’est pas aussi facile que d’enfiler un nouveau chandail. Kane, qui n’a pas constitué un facteur important jusqu’à maintenant, devrait cesser d’être si timide. C’est plus aisé pour moi de le dire que pour le numéro 88 de le faire, mais la direction n’a pas remué ciel et terre pour l’amener ici. Donc, Kane devrait représenter un autre gars au sein de la chorale de joueurs», a-t-il également rédigé.

Reste cependant que le vétéran a éprouvé des ennuis de manière générale en 2022-2023. Avec les Hawks, il a totalisé 45 points en 54 affrontements cette année, tout en maintenant un différentiel de -23. Les Rangers ont rendez-vous avec les Capitals de Washington, mardi, au Madison Square Garden.