Petites annonces: Kijiji fait des affaires sur Marketplace

Après avoir lancé sa nouvelle application, la célèbre plateforme de petites annonces Kijiji vend le code source de son ancienne version... sur Marketplace!

Près de 20 ans après la mise en ligne de sa première application, Kijiji décide de tourner le dos au passé pour se concentrer sur l’avenir avec sa nouvelle application gratuite. «Notre équipe a conçu cette nouvelle application à partir de zéro en utilisant les technologies les plus récentes pour la rendre plus intuitive, plus personnelle et plus sécuritaire. C'est donc le moment idéal pour prouver que nous nous débarrassons du vieux et que nous sommes optimistes quant à l'avenir», a déclaré Adam Jardine, directeur marketing de Kijiji.

Capture d'écran Facebook

«Le code source de l'ancienne version de Kijiji 2005 est désormais en vente sur "l'autre site de petites annonces" pour 1 $», a écrit l’entreprise dans une annonce sur la plateforme de vente associée à Facebook.

Ainsi pour la modique somme de 1$, les Canadiens pourront s’offrir ce «morceau d'histoire de l'ère numérique» imprimé sur plus de 500 pages mise à l’abri dans un «cartable Performore à trois anneaux de couleur violet, avec couverture transparente de format lettre 3 par 11 po, orné du logo original de Kijiji».

Notons qu’un cartable de ce format peut couter près de 15 $ dans différentes papeteries. C’est à se demander si l’aubaine n’est pas dans le cartable.