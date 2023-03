Qualité de l’air: Charette muet sur le 3e lien jusqu’à la prochaine mise à jour

Le projet de 3e lien n’étant pas encore «défini» ni «ficelé», le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, refuse de dire s’il demeure opportun d’aller de l’avant avec sa réalisation, à la lumière des plus récents rapports sur la qualité de l’air à Québec.

«Le 3e lien, je ne peux pas vous en parler», a résumé le ministre Charette, lorsque questionné par la presse parlementaire au lendemain du dévoilement de deux rapports sur les contaminants atmosphériques dans la Basse-Ville.

À la lumière des constats effectués par différents experts, la direction régionale de santé publique recommande pourtant de «réduire la capacité routière», ce qui fait dire aux partis d’opposition que le gouvernement doit reculer sur son projet de tunnel autoroutier.

«Tout ce qui est 3e lien, dans les prochaines semaines, il y aura une mise à jour», s’est borné à répondre le ministre de l’Environnement aux journalistes. Il faisait référence à la mise à jour que doit bientôt faire la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, à propos du projet de tunnel.

Lorsque ce sera chose faite, «ça va me faire plaisir de vous en parler», a assuré M. Charette.

Dans l’attente, « il n’y en a pas, de projet sur la table de défini à ce moment-ci», a laissé tomber le ministre de l’Environnement.

«En fait, tout le dossier du 3e lien, je vous le dis gentiment, on en parlera lorsque le projet sera ficelé, ce qui n’est pas le cas», a-t-il dit.

«Ça va être plus pertinent d’en parler quand on va avoir quelque chose de concret à présenter», a-t-il ajouté.

Improvisation

Pour les partis d’opposition à l’Assemblée nationale, il apparait évident que gouvernement Legault ajoutera aux problèmes s’il va de l’avant avec son projet de tunnel autoroutier entre les centres-villes de Québec et de Lévis.

«Il est clair qu'un 3e lien ne ferait qu'ajouter au rapport qu'on voit quant à la qualité de l'air», a commenté brièvement le chef libéral par intérim, Marc Tanguay.

Selon le député solidaire de Jean-Lesage, Sol Zanetti, la CAQ n’a plus le choix : elle doit renoncer une fois pour toutes à la construction d'un tunnel sous-fluvial.

«Il faut arrêter avec le 3e lien. La CAQ improvise dans ce dossier-là depuis le début, c’est pour ça qu’ils ont changé de projet, c’est pour ça qu’il n’y a toujours pas d’études», a martelé M. Zanetti avant de se rendre au Salon bleu.

«On sent qu’ils cherchent une voie de sortie peut-être, bien là, ils en ont une, ils ont une justification : c’est le fait que la pollution atmosphérique à Québec cause 270 décès prématurés par année, a continué l’élu solidaire, en s’appuyant sur le rapport de la santé publique. Dans un contexte comme celui-là, ils ne peuvent pas continuer puis aller de l’avant avec le 3e lien.»

Talonnée en chambre par le député de Jean-Lesage, la ministre Guilbault a rappelé que son gouvernement mise sur l’électrification des transports. «Le problème, ce n'est pas tant les routes que ce qu'on met dessus», a-t-elle affirmé.

«On prône, en fin de compte, l'électrification des transports, nous autres on croit à ça», a indiqué dans le même sens le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien.

Alternative

Pendant la campagne électorale, le Parti Québécois avait présenté un projet de tunnel qui reposait uniquement sur le transport collectif, avec un train léger.

«On pense encore que c'est la meilleure façon d'agir pour favoriser la mobilité durable dans la ville de Québec», a réitéré mardi le député péquiste Joël Arseneau.

«Surtout si on enlève des voitures de la circulation à Québec», a-t-il soutenu.

«Si on veut faire du transport en commun entre les deux rives, le projet le moins cher et qui répond le plus aux besoins de circulation des études actuelles, c’est celui qui passe par les ponts (de Québec et Pierre-Laporte)», maintient de son côté M. Zanetti.