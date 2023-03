Qui possède le droit inaliénable d’hériter de ses parents?

Pendant le temps des Fêtes, j’ai reçu mes enfants, leurs conjoints et ma petite-fille de 14 ans, la fille de mon garçon. Une discussion a créé de gros remous et m’a mis à dos ma fille qui ne me parle plus depuis. J’ai refait mon testament dernièrement, et pour mettre les choses au clair pour tout le monde, j’ai annoncé que j’avais décidé de partager mon argent en parts égales entre ma fille, mon fils et ma petite-fille. Cette dernière étant la seule jeune de la famille et son père étant moins nanti que sa sœur, j’ai pensé lui laisser de quoi faire de bonnes études.

Ma fille ne l’a pas pris et m’a accusée de vouloir rompre avec les traditions qui veulent que les biens des parents soient partagés en parts égales entre les enfants, et que c’était à eux ensuite de transmettre à leurs propres enfants ce qui reste à leur décès. En donnant à ma petite-fille une part égale à celle que je lui donne à elle, je la lèse, et je favorise mon fils. Comment lui faire entendre raison ?

Une mère qui doute de son bon droit

Vous n’avez pas à douter, vous avez le droit de faire le partage de vos biens comme bon vous semble. Un lecteur du nom de Guy m’écrivait ce qui suit à ce même propos : « On lit souvent des commentaires concernant les héritages. Plusieurs pensent que l’héritage des parents est un dû. D’où vient cette croyance, puisque nul n’est obligé de céder ses biens à qui que ce soit puisqu’il n’y a aucune loi en ce sens ? » Le seul partage prévu par la loi est celui entre époux en ce qui concerne le patrimoine familial.