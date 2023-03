Réflexion sur l’aide médicale à mourir

Ma mère est décédée des suites de la maladie d’Alzheimer après en avoir souffert pendant dix ans, en plus d’un autre cinq ans en CHSLD. C’est dans ce lieu où je la visitais que je l’ai vue affalée dans son lit, ou encore assise sur une affreuse chaise d’aisance, incapable de se nourrir seule, et qu’en dedans de moi, je me demandais toujours pourquoi il n’existait pas une piqûre qui la libérerait d’une vie qu’elle n’avait plus aucun plaisir à vivre ?

Mon frère qui était un garçon en bonne santé, rempli de talent et avec l’avenir devant lui, s’est suicidé. Et l’été dernier, mon beau-frère atteint d’un cancer, a demandé l’aide médicale à mourir. Cela m’a emmêlée dans ma réflexion, car j’ai l’impression que mon beau-frère a fait ce que mon frère a fait, mais en demandant à quelqu’un d’autre de le faire à sa place. Comme s’il avait le goût d’en finir et qu’il en remettait la responsabilité à quelqu’un d’autre.

Je suis croyante et je sais qu’on a tous une heure fixée pour quitter cette terre. Ni le suicide ni « le suicide assisté » comme j’appellerais l’aide médicale à mourir ne me sont acceptables.

Carole

Il y a une distinction majeure que vous oubliez de faire et qui prouve que l’aide médicale à mourir n’a rien à voir avec un suicide. Pour avoir droit à l’aide médicale à mourir, la personne doit satisfaire à toutes les conditions suivantes : être assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie ; être majeure ; être apte à consentir aux soins, c’est-à-dire être en mesure de comprendre la situation et les renseignements transmis par les professionnels de la santé, ainsi que de prendre des décisions ; être atteinte d’une maladie grave et incurable ; avoir une situation médicale qui se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités ; éprouver des souffrances physiques ou psychiques constantes et insupportables, qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge tolérables.