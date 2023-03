Soccer : voici cinq points à retenir pour la Coupe du monde de 2026

Plus d’équipes, plus de matchs et près de deux mois de compétition ; la Coupe du monde de soccer masculin de 2026 sera tout un événement. La FIFA a révélé mardi le nouveau format du tournoi qui se déroulera au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Voici cinq points à retenir de cette annonce :

Quarante-huit équipes

Après sept présentations sous le format à 32 pays, la FIFA fera finalement honneur au nom «Coupe du monde» en réunissant 48 nations, soit environ le quart de ses 211 membres. Rappelons que les pays organisateurs sont déjà assurés d’une qualification. Ceci permettra à quelques pays comme le Venezuela, la Finlande ou encore l’Inde d’y participer pour la première fois. En fait, 132 membres de la FIFA n’ont jamais pris part au Mondial.

Cinquante-six jours

Les amateurs de ballon rond saliveront en voyant les statistiques suivantes. Un total de 104 matchs seront disputés à travers 16 villes nord-américaines, et ce, pendant 56 jours. On peut ainsi s’attendre à ce que Toronto et Vancouver accueillent au moins six rencontres chacune. Rappelons que Montréal s’est désistée du projet l’an dernier. La date exacte du début du tournoi n’a pas été annoncée, mais la finale aura lieu le 19 juillet 2026.

Plus de matchs éliminatoires

La proposition d’il y a quelques années d’organiser la phase de groupes avec 16 sections de trois pays en avait déçu plusieurs. Premièrement, cela mettait fin à une longue tradition de groupes de quatre, et deuxièmement, cela pouvait mettre en jeu l’intégrité de la compétition. Effectivement, on craignait que deux clubs décident de s’allier contre le troisième, comme ça s’est déjà vu auparavant... Finalement, les deux équipes au sommet des 12 groupes iront en ronde éliminatoire et seront rejointes par les huit meilleurs troisièmes, pour un total de 32 formations.

Des profits records?

Avec 24 matchs de plus que les 80 prévus initialement, la FIFA ne devrait avoir aucun mal à réaliser davantage de profits, puisque 1,5 million de billets s’ajoutent. Elle estimait en février que les bénéfices pourraient être de l’ordre de 11 milliards $, soit environ 45 % plus que le cycle de la Coupe du monde au Qatar (2019 à 2022), selon l’Agence France-Presse. Rappelons que la fédération redistribue l’argent gagné au Mondial à ses 211 membres.

Plus de repos pour les joueurs

En approuvant son calendrier international pour la période 2025 à 2030, la FIFA a mis en place une nouvelle politique de bien-être. Lors des quatre fenêtres internationales, les sélections disputeront deux matchs en neuf jours, ce qui permettra davantage de repos pendant les longues et éreintantes saisons. D’ailleurs, durant la Coupe du monde, il y aura des rencontres durant seulement 39 des 56 jours.