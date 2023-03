Témoignage d’un ami de Steeve Gagnon: «il aurait fallu que tu acceptes d’être malade»

Un homme qui se présente comme l’un des amis d’enfance de Steeve Gagnon, accusé de conduite dangereuse ayant causé la mort de deux personnes, a publié un message sur son compte Facebook quelques heures après le drame à Amqui.

André-Luc St-Laurent raconte qu’il a passé un bon moment avec son ami il y a quelques jours.

Il mentionne qu’il avait remarqué que Steeve Gagnon vivait un dur moment.

Il ajoute également que son ami qui n’était pas du tout agressif dans son enfance aurait peut-être dû demander de l’aide.

«Ca**** mon chum. Mon chum d’enfance avec qui j’ai passé mon enfance à faire les 1001 fêtes et les 1001 coups sans faire mal à une mouche. Ciboire mon Steeve, on a pris une bière ensemble la semaine passée. On a jasé une partie de l’après-midi. Je voyais que ce n’était pas la grande forme, mais on pensait que cela allait se placer. Je voyais que tu étais malade et j’aurais peut-être dû m’acharner pour que tu te fasses soigner. Ça ne se serait peut-être pas rendu jusque là, mais il aurait fallu que tu acceptes d’être malade comme n’importe qui sur cette planète. Mes condoléances à toutes les familles concernées», peut-on lire sur la publication.