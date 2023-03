Trois ans de pandémie: quelques leçons à tirer

Nous commémorons ces jours-ci les trois ans du début de la pandémie et des confinements qui l’ont accompagnée.

Il est difficile de ne pas faire un bilan de cette étrange période, où nos repères se sont effondrés, où la vie fut suspendue pour vaincre la mort, où l’individu dû couper les liens avec les siens pour assurer leur survie. Nous pouvons désormais revenir sur cette période de manière dépassionnée.

Mais qui dit bilan dit leçons. J’en propose quelques-unes.

Ne manquez pas La rencontre de l'heure Bock-Côté - Martineau, tous les jours 10h, en direct ou en balado sur QUB radio :

Confinements

La première : nous le savons aujourd’hui, peut-être l’avons-nous compris en temps réel, le confinement fut une mauvaise idée, un remède pire que le mal qu’il prétendait soigner. Il y avait dans cette société cloîtrée et délatrice quelque chose d’inhumain.

Je ne doute pas de la bonne foi de ceux qui prirent la décision du confinement. Dans le brouillard de l’histoire, on ne sait pas toujours quoi faire. Mais cette décision n’était manifestement pas éclairée.

La deuxième: c’était une très mauvaise idée de stigmatiser tout un pan de la population, en assimilant la moindre réserve sur la gestion de la pandémie à du «complotisme».

Ce terme, qui était un peu l’équivalent, dans le contexte de la crise sanitaire, à «extrême-droite», dont on use et abuse dans la vie publique, servait à diaboliser ceux qui voyaient le monde à partir d’une autre lunette que celle promue par les autorités.

Mais que découvre-t-on, aujourd’hui?

Que le virus provenait peut-être, effectivement, comme le laissent croire les Américains, d’un laboratoire chinois. À tout le moins, l’hypothèse est sérieusement considérée.

Que le vaccin, sans être inutile, cela va de soi, n’avait peut-être pas toutes les vertus qu’on lui prêtait.

Que la jeunesse fut la grande sacrifiée de ces confinements à répétition imposés à tous, parce qu’on refusait de l’imposer seulement aux catégories les plus fragiles de la population.

Autrement dit, ceux qu’on diabolisait n’ont pas toujours eu tort. Ou du moins, certains ont eu à l’occasion des intuitions légitimes. Le bon sens populaire ne visait pas toujours mal. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y eut pas d’authentiques complotistes qui assimilaient la pandémie à une conspiration maléfique.

Mais ceux qui se demandaient s’il était normal de soumettre toute une population à ce régime en nous transformant en hypocondriaques masqués ne méritaient pas tant de mépris.

La COVID, quoi qu’on en pense, a soumis nos sociétés à une forme d’expérimentation sociale inédite qui laissera des traces.

Certains écolos, aujourd’hui, veulent s’inspirer du passeport sanitaire pour imposer un passeport transport, pour limiter nos déplacements en avion, ou un passeport alimentaire, pour limiter notre consommation de viande.

Ne manquez pas La rencontre de l'heure Bock-Côté - Martineau, tous les jours 10h, en direct ou en balado sur QUB radio :

Libertés

La gestion de la COVID annonçait peut-être, autrement dit, le passage d’une société de libertés à une société d’autorisations.

Sa gestion sur le mode du contrôle social maximal fut initialement chinoise, et nos sociétés en payèrent le prix.

Nos dirigeants ont assurément fait ce qu’ils ont pu. Je n’en doute absolument pas. Mais ils prirent dès le départ une piste hasardeuse. Il faut se l’avouer aujourd’hui.