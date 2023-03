Un avion de chasse russe percute un drone américain en mer Noire

Un avion de chasse russe Su-27 a percuté mardi un drone américain Reaper au-dessus de la mer Noire, une zone très surveillée par l'OTAN depuis le début de la guerre en Ukraine, a annoncé l'armée américaine.

«Notre drone MQ-9 effectuait des opérations de routine dans l'espace aérien international quand il a été intercepté et percuté par un avion russe, entraînant le crash et la perte du MQ-9», a précisé le général James Hecker, commandant des forces armées américaines en Europe et en Afrique.

John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de l'exécutif américain, a noté qu'il y avait déjà eu dans le passé des interceptions de drones américains par des avions russes, mais ajouté que cet incident était «irréfléchi» et «unique», notamment parce qu'il a abouti à la perte du Reaper.