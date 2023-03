Un record pour les Raptors: 49 points marqués au premier quart

Les Raptors de Toronto ont servi toute une surprise à l’une des meilleures formations de la NBA, battant les Nuggets de Denver grâce à 49 points au premier quart, un record de franchise, mardi soir.

Les partisans torontois au Scotiabank Arena ont été choyés de voir leurs favoris l’emporter 125 à 110 sur la bande à Nikola Jokic. Il faut dire que le ton a été donné très rapidement.

Après un quart, le pointage était de 49 à 30. Fred VanVleet a amorcé cette soirée spéciale avec 14 points en 12 minutes. Le meneur de jeu a terminé avec 36 points, un sommet depuis le mois de janvier.

Les Raptors n’ont pas maintenu le rythme pendant les trois quarts qui ont suivi, mais l’avance a bien été protégée par OG Anunoby (24 points) et Scottie Barnes (18 points). Le Québécois Chris Boucher a aussi participé à la fête avec six points et quatre rebonds en 11 minutes sur le parquet.

Fidèle à son habitude, Jokic a animé l’attaque des Nuggets avec 28 points.

Toronto (33-36) a mis un terme à sa série de trois revers et reste neuvième au classement de l’Association de l’Est. Rien ne va plus pour Denver (46-23), vaincu à ses quatre dernières sorties, mais toujours au sommet dans l’Ouest avec une avance plutôt confortable sur les Grizzlies de Memphis (41-26).

Le Thunder en forme

Les prochains adversaires des Raptors, le Thunder d’Oklahoma City, a battu les Nets de Brooklyn 121 à 107. Le Montréalais Luguentz Dort et ses coéquipiers ont maintenant six victoires à leurs sept derniers matchs et se rendront à Toronto avec beaucoup de confiance, jeudi.

Tous les partants ont joué un bon match, dont Dort, auteur de 24 points et neuf rebonds. Le Canadien Shai Gilgeous-Alexander a mené les siens avec 35 points, et Josh Giddey a réussi un triple-double de 15 points, 13 rebonds et 10 passes décisives.

Le Thunder (34-35) a aussi battu une équipe mieux classée que lui, les Nets (39-30) passant au sixième rang dans l’Est en raison de ce revers. Oklahoma City a gagné une place dans l’Ouest et est maintenant 10e.