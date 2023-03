Une console PS5 Pro serait en cours de développement

Le rapport de Tom Henderson chez Inside Gaming indique que Sony sortira d'abord une PS5 avec un lecteur de disque amovible plus tard cette année pour réduire les coûts actuels de la PS5 et que la version PS5 Pro est en fait une console distincte dont la date de sortie est prévue vers la fin de l'année 2024.

D'autres informations suggèrent que Sony ne prévoit pas de PS6 avant 2028.

En raison des retards d'approvisionnement qu’ont connu les consoles PS5 ces deux dernières années – et qui commencent à peine à se résorber – une PS6 datant de 2028 dépasserait également d'une année la durée de la génération PS4.

Ainsi, une date de sortie en 2024 serait un an plus tard que la mise à jour Pro de la génération PS4.

Rappelons que la console PS4 a été lancée sur le marché américain à 400 $US en 2013, et la PS4 Pro a également été lancée à 400 $US trois ans plus tard. Sony propose toujours des modèles de PS5 à 400 et 500 dollars en fonction du lecteur de disque, et il reste à voir s'il y aura ou non plusieurs versions de la PS5 Pro, ou si toute la gamme recevra ce modèle de lecteur de disque « optionnel » à l'avenir. Le prix ne devrait pas dépasser les 500 dollars américains, c'est certain.

Il n'y a pas de détails dans ce rapport sur ce qui est exactement prévu dans le cadre de la mise à jour de la PS5 Pro. Mark Cerny, de PlayStation, a simplement indiqué qu'ils pourraient chercher à augmenter les capacités de lancer du rayon (ray-tracing) et, bien sûr, les hypothèses concernant l'amélioration des visuels, des performances, de la vitesse, etc. Mais il n'y a rien de concret à ce sujet.

Définition de ray-tracing : technique utilisée pour déterminer quelles parties d'une scène doivent être affichées dans l'image correspondante, en traçant des rayons qui suivent le regard d'un observateur vers ces parties. (Termium)

Il est difficile de savoir si une mise à niveau vers une PS5 Pro dans un an et demi en vaudra la peine ou non. Le passage de la PS4 à la PS4 Pro a été solide, mais moins important que le passage commercial de la Xbox One à la Xbox One X.

Sony

Réalité virtuelle ou mini-console ?

Sony vient de lancer le PS VR2, sa nouvelle offre matérielle majeure. Bien que la technologie ait été très appréciée par les amateurs de réalité virtuelle (RV), il est peu probable que le marché va être réceptif. Les jeux RV restent un marché de niche, étroit, et que les concepts de métavers basés sur la RV s'estompent rapidement.

Sony

Il y a eu beaucoup d'appels pour que Sony revienne dans le jeu des consoles portables, entre le succès de la Switch et de la Steam Deck, mais aucun signe ne pointe en cette direction.

Il y a fort à parier que le projet de la PS5 Pro se concrétise et sa fenêtre temporelle tient la route.