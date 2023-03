Une étoile sur le point d’exploser photographiée par le télescope James Webb

Le télescope James Webb de la NASA a réussi à capter des images d’un phénomène spatial rare, soit la transformation d’une étoile en une supernova à 15 000 années-lumière de la Terre.

L’agence spatiale américaine a publié deux photos montrant un astre qu’elle a nommé WR 124, une étoile de type Wolf-Rayer.

Il s’agit d’une étoile qui atteint un stade dans sa transition en supernova lors duquel elle expulse brièvement de la matière autour de son noyau sous forme de vent à haute vélocité avant d’exploser, formant ainsi une supernova.

La matière projetée dans l’espace constitue les teintes de violet et de rouge pouvant être observées sur les photos de la NASA.

C’est la première fois que ce phénomène est capté avec autant de détails, grâce au télescope James Webb.

«Les images détaillées de WR 124 captées par Webb préservent pour toujours un moment bref et turbulent de transformation et promettent des découvertes qui élucideront les mystères de la poussière cosmique», indique la NASA dans un communiqué.

Ces nouvelles images permettront aux chercheurs de la NASA d’étudier les spécificités de la poussière cosmique projetée par l’étoile, en profitant du capteur infrarouge du télescope James Webb.

«La poussière d’étoiles est intégrale au fonctionnement de l’univers, continue-t-on. Elle aide les étoiles à se former, se regroupe pour former les planètes et sert de plateforme aux molécules pour qu’elles se forment et collent ensemble – incluant la vie sur Terre.»

Elles permettront également d’en savoir plus sur le début de l’histoire de l’univers.