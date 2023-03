Une semaine déterminante pour l’Océanic

RIMOUSKI - L’Océanic amorce une semaine déterminante pour le classement de l’Association de l’Est de la LHJMQ ce mercredi soir en recevant les Wildcats de Moncton qui sont à seulement deux points du 3e rang détenu par l’Océanic avec un match en main sur la formation rimouskoise.

Les Wildcats avaient gagné six matchs de suite avant de s’incliner contre les puissants Mooseheads d’Halifax 6-4 dimanche. « Ils nous ont donné une leçon de hockey lorsqu’on s’est présenté là-bas (un revers de 5-1 le 7 janvier). Ils étaient à 12 points de nous, il n’y a pas si longtemps et maintenant ils sont nez à nez avec nous. Historiquement, nous n’avons pas beaucoup de succès contre eux. Il va falloir qu’on joue du très très bon hockey demain (mercredi) », a mentionné l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, après l’entraînement matinal de mardi.

Générer plus d’offensive

Avec seulement neuf buts à ses six derniers matchs, dont un dans un filet désert, il est évident que l’Océanic doit générer plus d’offensive lors de ses cinq derniers matchs de la saison, en prévision des séries. « Nous avons plusieurs joueurs qui traversent des léthargies. On doit revenir à la base en territoire adverse, c’est-à-dire décocher plus de tir au but et converger vers l’enclave pour profiter des retours. Nous jouons trop est-ouest en ce moment », a analysé Serge Beausoleil.

Un calendrier ardu

L’Océanic est l’équipe luttant pour le 3e rang de l’Association de l’Est avec le calendrier le plus ardu pour finir la saison. Après Moncton, ce sera Chicoutimi vendredi (4e un point derrière l’Océanic avant le match de mercredi), Victoriaville dimanche et les Remparts de Québec deux fois les 24 et 25 mars.

L’équipe qui terminera au 5e rang entre Rimouski, Chicoutimi et Moncton n’aura pas l’avantage de la glace en première ronde des séries. La fin de la saison s’annonce palpitante.

En bref

Normalement, Patrik Hamrla sera de retour devant le filet mercredi après son blanchissage de dimanche. L’Océanic pourra compter sur le retour de son défenseur Luke Coughlin. Une bonne nouvelle pour la relance de l’attaque et l’avantage numérique qui en arrachait en son absence.

Par contre, Mathis Aguilar ratera une à deux semaines d’action. « Une lourde perte. Il connaissait de très bons moments dernièrement », a déploré Serge Beausoleil. Shawn Pearson sera disponible, lui qui a perdu une dent dans le match de vendredi dernier à Drummondville. « On verra demain. Lefebvre (Alexandre) et Lévesque (Nathan) nous forcent la main et j’aime ça », a ajouté le pilote.