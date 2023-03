Une série web pour Ariel Charest

Un mélange de lip-sync et de personnages interprétés d’une manière plus traditionnelle, des invités surprises connus et une intrigue aux accents journalistiques faisant le pont entre des vidéos virales : la comédie web Sur la trace, d’Ariel Charest, promet d’être bien éclatée.

Ariel Charest est connue pour ses vidéos humoristiques sur lesquelles elle fait d’hilarants lip-sync sur des extraits audio de gens connus ou ayant fait les manchettes au Québec.

Les clips, majoritairement conçus pendant la pandémie pour faire rire ses amis, ont eu un tel succès qu’avec ComediHa !, l’actrice de formation a eu l’idée de les reprendre pour en faire une série web déjantée.

Sur la trace alliera son talent de comédienne et interprète moins connu (elle y interprétera divers personnages et on entendra enfin sa vraie voix) et le lip-sync qui a fait sa réputation.

« J’incarne une grande journaliste d’enquête, très sanguine, qui décide de revenir au bercail au Québec pour s’intéresser à ce qui se cache derrière les vidéos viraux [sic] », explique celle qui a gradué du Conservatoire en 2014.

Dans tous les sens

Les dix épisodes — d’une durée de 10 à 12 minutes chacun — « iront dans tous les sens ». « L’idée était d’allier la forme narrative et le lip-sync. L’histoire de chaque épisode va tourner autour d’un moment culte connu au Québec. On reste parfois proche de l’histoire et parfois, pas du tout. »

Deux acolytes joueront des stagiaires malmenés par la journaliste. C’est ce trio que les gens suivront à travers les intrigues de chaque épisode de Sur la trace. Des artistes invités feront aussi des apparitions dans certains épisodes, dont Joël Legendre et le comédien Guillaume Lambert.

L’actrice de 32 ans évoque des vidéos 2.0 des histoires d’« Hélène et les gummy bears », « Yolande et les petits bums », « la dinde noire », « les wokes », Occupation double et la Soirée canadienne.

« Il y en a pour tous les goûts et toutes les générations. On a eu tout l’espace créatif, donc ce sera aussi déluré et éclaté que les vidéos que je fais déjà. »