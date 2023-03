Voici les mots doux de Mike Trout pour le jeune lanceur canadien

La grande vedette du baseball majeur Mike Trout a tenu des bons mots pour réconforter Mitch Bratt, le lanceur canadien de 19 ans qui a goûté à la médecine des frappeurs américains, lundi soir à Phoenix, dans le cadre de la Classique mondiale de baseball.

«Je pense que n’importe qui dans ce sport doit traverser, tôt une tard, une période difficile, a indiqué le célèbre joueur des Angels de Los Angeles, montrant une certaine empathie pour l’artilleur originaire de Newmarket, en Ontario. C’était un grand défi pour un jeune comme lui. Il n’a que 19 ans et faisait face à toute une formation offensive. Il doit passer par-dessus et, lorsqu’il se retrouvera à nouveau dans une situation comme celle-là, il fera mieux.»

• À lire aussi: Humiliation complète, mais prévisible pour le Canada

• À lire aussi: [À VOIR] Le gérant du Canada fait tout pour consoler son jeune lanceur

Dans la défaite de 12 à 1, Bratt a permis six points mérités en un tiers de manche. Il a affronté tour à tour Mookie Betts, Trout, Paul Goldschmidt, Nolan Arenado, Kyle Tucker, Tim Anderson et J.T. Realmuto, Il a cédé trois coups sûrs et trois buts sur balles, dont une passe gratuite à Trout.

«C’est vraiment cool, venant de lui, a reconnu Bratt, à propos des bons mots de Trout. Ça fait effectivement partie d’une carrière et des pierres sur lesquelles je peux bâtir. Ça va arriver à nouveau dans ma carrière [d’avoir un mauvais match], mais il faut regarder devant.»

Mettre les choses en perspective

Sélectionné en cinquième ronde par les Rangers du Texas au repêchage de 2021, Bratt s’est présenté devant les journalistes avec un aplomb étonnant. Il n’a pas donné l’impression qu’il allait porter le résultat de ce match sur ses épaules pour les années à venir.

«À la fin du match, je mets les choses en perspective en considérant la formation que j’affrontais, a-t-il ajouté. Je suis déçu, mais je sens que c’est une expérience qui va m’aider pour ce qui s’en vient. J’ai aussi connu cet atmosphère dans le stade, je dois prendre tout ça pour passer à la prochaine étape.»

Ernie Whitt prend le blâme

Les dirigeants de l’équipe canadienne peuvent sembler avoir envoyé un jeune de 19 ans à l’abattoir contre les Américains. Le gérant Ernie Whitt a pris le blâme, même si l’objectif avoué était de conserver les artilleurs les plus expérimentés pour affronter la Colombie, mardi, et le Mexique, mercredi.

Le gérant Ernie Whitt a fait tout un travail pour tenter de consoler le jeune lanceur Mitch Bratt. pic.twitter.com/JsGJFaLkNb — Benoît Rioux - Journal de Montréal (@benrioux) March 14, 2023

La saison dernière, Bratt a joué au niveau A avec les Ducks de Down East Wood, club-école des Rangers situé en Caroline du Nord. En 19 matchs, dont 18 départs, il a maintenu une fiche de 5-5 et une moyenne de points mérités de 2,45.