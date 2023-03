SAVARD, Juliette



À la Maison Michel-Sarrazin, le 26 février 2023, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Juliette Savard, fille de feu monsieur Fernand Savard et de feu madame Céleste Villeneuve. Elle demeurait à Québec. Madame Savard laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Pierre-Paul (Raymonde Bergeron), Michel (Louisette Bédard), feu Cécile (feu Edmour Dufour), Jocelyne (Paul-André Defoy), Lise (Gilles Lemay), Jean-François (Nicole Talbot), Noël (Sylvie Bussières), Paule (feu Raymond Laroche) et Georgianne; ses neveux et nièces: Danny et Chantal Dufour, Christine et Anne Savard, Sophie et Claudine Lemay, Julie et Simon Defoy, Carl Savard, Samuel et Delphyne Bussières-Savard; ses petits-neveux et petites-nièces: Maxime et Nicolas Brassard, Ariane et Charles-David Dufour, Joséphine et Elliot Labrie, Arnaud et Aude Gingras, Marie Savard-Bourque, Camille et Dominic Dufour, Emmy et Mila Brown; ses tantes et son oncle: Pauline Villeneuve (André Godin), Huguette Girard et Jacques Savard ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués et leur humanisme.La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 12h30 sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation de la Fibrose Kystique du Québec, https://www.fibrosekystique.ca/about-us/dans-votre-collectivite/quebec/ ou à la Maison Michel-Sarrazin https://michel-sarrazin.ca/accueil Les formulaires seront disponibles à l'église.