TREMBLAY, Simonne Labbé



À Québec, le 8 mars 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé Mme Simonne Labbé, épouse de feu M. Jean-René Tremblay, conjointe de feu M. Viger Villeneuve. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 14h à 15h50.L'inhumation aura lieu au Cimetière Saint-Charles de Québec au printemps. Elle laisse dans le deuil sa fille et son beau-fils : feu André, Diane (Yves Beaudoin) et feu Linda ; ses petits-enfants : Patrick Beaudoin, Martine Beaudoin (Philippe Blanchet), Jean-François Tremblay (Sabrina Lachance) et Caroline Tremblay (Raymond Dumais) ; ses arrière-petits-enfants : Thierry et Bernard Blanchet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincère remerciement à M. Michel Tremblay et son épouse Mme Francine Leclerc ainsi qu'à Mme Monique Pelletier et Mme Diane Doré. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3, Tél. 418 683-8666