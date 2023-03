Arme à feu: la vedette de la NBA Ja Morant suspendue pour huit matches

Le jeune joueur-vedette des Grizzlies Ja Morant, qui avait posté une vidéo de lui brandissant une arme à feu dans une boite de nuit, a été suspendu pour huit matches «pour conduite préjudiciable à la ligue», a annoncé mercredi la NBA.

Cette suspension, «sans paiement de salaire» pour les matches manqués, est rétroactive, a précisé l'instance. L'arrière pourra donc réintégrer l'équipe de Memphis le 4 mars, à l'occasion du match contre les Dallas Mavericks.

Le 4 mars au petit matin, Morant, 23 ans, un des joueurs les plus en vue du championnat, avait posté un livestream, dans lequel il tenait brièvement une arme de poing dans une discothèque, à Glendale dans le Colorado. L'enquête de la NBA a établi «qu'il était en état d'ébriété».

La police locale avait mené la sienne et avait «conclu que personne n'avait été menacé par l'arme à feu et qu'en fait, aucune arme à feu n'avait été retrouvée», décidant de ne pas inculper le jeune homme.

«Sur la base des informations obtenues au cours de l'enquête, la ligue n'a pas conclu que l'arme en question appartenait à Morant, qu'il l'avait apportée dans la boîte de nuit ou qu'il l'avait exhibée au-delà d'une brève période. L'enquête n'a pas non plus établi qu'il avait possédé l'arme alors qu'il voyageait avec l'équipe ou dans une installation de la NBA», a abondé l'instance.

«La conduite de Ja était irresponsable, imprudente et potentiellement très dangereuse», a déclaré le patron de la ligue Adam Silver, après une réunion dans les bureaux de la NBA à New York avec Morant, en présence également de la directrice du syndicat des joueurs (NBPA).

«Elle a également de graves conséquences compte tenu de l'influence considérable qu'il exerce, en particulier sur les jeunes partisans qui l'admirent. Il a exprimé une contrition sincère et des remords pour son comportement», a-t-il ajouté.

«Ja m'a également fait comprendre qu'il avait tiré les leçons de cet incident et qu'il comprenait que ses obligations et sa responsabilité envers les Memphis Grizzlies et l'ensemble de la communauté de la NBA allaient bien au-delà de ses performances sur le terrain», a conclu Silver.