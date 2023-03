Cassandre Prosper vit un rêve en participant au March Madness à seulement 17 ans

Cassandre Prosper n’a que 17 ans, mais elle s’apprête à vivre un grand rêve alors qu’elle participera au tournoi du March Madness de la NCAA à compter de vendredi.

La jeune joueuse de basket-ball de la région de Montréal s’est jointe aux Fighting Irish de l’Université Notre Dame au cours de l’année scolaire et ne regrette aucunement sa décision.

«J’ai connu une belle saison. Je suis arrivée au milieu de l’année et j’ai été super bien accueillie. Je me suis sentie chez moi immédiatement», confie-t-elle lors d’une brève conversation téléphonique avant un entraînement mercredi.

Elle qui jouait encore à l’école secondaire à Ottawa avant Noël, elle se retrouve maintenant avec l’une des meilleures équipes des États-Unis. Les Irish ont une fiche de 25 victoires et 5 défaites et pointent au 11e rang du classement national de la NCAA de l’Associated Press.

Affaire de famille

Cassandre n’est pas la seule Prosper à participer au fameux tournoi printanier puisque son frère Olivier-Maxence représentera l’Université Marquette chez les garçons.

D’ailleurs le basket est une affaire de famille chez les Prosper puisque le paternel, Gaétan, et sa mère, Guylaine, ont tous deux porté les couleurs des Stingers de Concordia. La mère a aussi joué en première division de la NCAA avec Manhattan College.

Mais Cassandre, qui est l’un des plus beaux espoirs du basket-ball féminin au pays, n’a pas toujours privilégié le ballon.

«J’ai joué au soccer, au volleyball et j’ai fait de l’athlétisme, j’aimais d’ailleurs beaucoup le sprint, mais après avoir pris une pause estivale de l’athlétisme, j’ai commencé à me concentrer sur le basket.

«L’athlétisme est un sport très individuel et j’aimais mieux l’aspect équipe du basket. Au début, je pense que je le faisais pour être avec mes parents et mon frère. C’est à 13 ans que j’ai décidé de me concentrer sur le sport que j’aime.»

Casse-tête parental

Les parents Prosper vont avoir un sérieux casse-tête vendredi puisque leurs deux enfants joueront presque en même temps.

Olivier-Maxence et Marquette affronteront l’Université du Vermont à 14h45 au Nationwide Arena de Columbus et le match de Cassandre contre Southern Utah s’amorcera 45 minutes plus tard au Purcell Pavilion situé sur le campus de Notre Dame à South Bend, dans l’Indiana.

«Je ne sais pas comment nos parents vont gérer ça», admet Cassandre en riant.

Celle-ci va toutefois se concentrer sur cette première rencontre qui ne sera certainement pas sa dernière lors de cette grande danse du printemps. Et à quoi pensera-t-elle, dans le vestiaire, à quelques minutes de fouler le parquet pour la première fois?

«Je ne sais pas que je vais dire Dieu merci. J’ai la chance d’être à l’université et de pratiquer le sport que j’aime.»

Getty Images via AFP

Une inspiration

Olivier-Maxence est l’aîné de Cassandre de trois ans et on ne retrouve pas de guerre de fratrie chez les Prosper. La jeune femme admet sans détour qu’elle admire son frère.

«C’est un modèle pour moi, je l’admire beaucoup et on se parle après chaque match.»

Olivier-Maxence en est à sa troisième année dans la NCAA. À son année recrue, il évoluait pour les Tigers de Clemson qui ont participé au tournoi, mais se sont inclinés dès leur premier match. L’an passé, à son arrivée à Marquette, il a vécu le même scénario. Il est donc bien outillé pour aiguiller sa sœur.

«Il m’a aidé à aborder le tournoi d’une façon calme et surtout à le voir moins gros qu’il ne l’est vraiment.»

Car pour la jeune femme de 17 ans, la grosse différence entre le basket de l’école secondaire et celui des rangs universitaires, c’est la magnitude que prennent les matchs.

«Il y a beaucoup plus de partisans aux matchs et c’est une grosse différence. Mais c’est vraiment génial.»