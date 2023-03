Deux espoirs du CH finalistes au trophée Hobey-Baker

Deux espoirs de l’organisation du Canadien de Montréal, soit l’ailier Sean Farrell et le défenseur Lane Hutson, font partie des 10 finalistes à l’obtention du trophée Hobey-Baker, remis au hockeyeur par excellence de la NCAA.

Outre ceux-ci, l’attaquant Logan Cooley, repêché au troisième rang par les Coyotes de l’Arizona au plus récent encan amateur de la Ligue nationale, a espoir de remporter le prix. C’est aussi le cas d’Adam Fantilli, des Wolverines de l’université Michigan, qui devrait entendre son nom très tôt à la prochaine séance de sélection.

Hutson a mordu la poussière pour la distinction du joueur de l’année de la division Est de la NCAA, le gardien québécois Devon Levi – appartenant aux Sabres de Buffalo et aussi en lice pour le Hobey-Baker – ayant eu le dernier mot. Cependant, il a mis la main sur le prix de la recrue de l’année. Le patineur de 19 ans a disputé sa première saison avec les Terriers de l’université de Boston, récoltant 12 buts et 32 mentions d’aide pour 44 points, en plus d’afficher un différentiel de +23 en 34 parties.

Pour sa part, Farrell a amassé 51 points, dont 21 filets, en 31 affrontements avec Harvard. Celui ayant complété sa deuxième campagne universitaire a été le 124e choix du repêchage de 2020, tandis qu’Hutson a constitué le 62e joueur appelé en 2022.

Collin Graf, Blake Pietila, Yaniv Perets, Matthew Knies et Jason Polin sont les autres finalistes à l’obtention du prix. L’identité du gagnant sera connue le 8 avril.