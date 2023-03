En amour avec des perdants depuis 30 ans

Il faut vraiment que ça marche, le plan «Gorton-Hughes».

Le Canadien a perdu six matchs sur sept. Mais tout va bien. Les partisans sont heureux, patients, le cœur rempli d’espoir.

Pour l’administration du CH, c’est parfait. Ça leur permet de mener le bateau de la reconstruction sur un long fleuve tranquille, sans pression pour accélérer. Même que discrètement, l’équipe s’approche de Connor Bedard.

Kent Hughes et Jeff Gorton semblent avoir la confiance de la plupart des partisans.

Les fans et le CH sont devenus un vieux couple. L’amour est puissant par moment. D’autres fois, ça s’effrite. Mais ils restent ensemble.

Là, c’est un gros moment pour ce couple. Madame trouvait que ça n’allait plus du tout et monsieur a décidé de prendre les grands moyens pour sauver son mariage. Madame est ravie et soutient inconditionnellement son mari.

Mais, imaginez que ça foire. Que monsieur n’y arrive pas. Madame sera démolie.

Les partisans du CH seront aussi démolis si le plan «Gorton-Hughes» ne fonctionne pas. Des fans très fidèles passeront l’éponge. Mais pour d’autres, ça va faire très mal, surtout après des années de promesses.

Les 35 ans et moins n'ont aucun souvenir

J’ai 35 ans. J’avais cinq ans quand le CH a remporté sa dernière coupe. Je n’ai presque aucun souvenir. Le seul que j’ai, c’est que Patrick Roy avait fait un clin d’œil et plein de monde avait ensuite un t-shirt de son clin d’œil.

Capture d'écran

On dit souvent que les jeunes n’ont pas connu les succès du CH. Les jeunes? Ils commencent à vieillir, les jeunes. On disait ça il y a 15 ans. Là, ça commence à être plus que les jeunes. Ce sont des adultes, des mamans et des papas.

Le CH est encore surnommé «les Glorieux». Ma génération, on a juste pu voir ça sur des vieux vidéos. Quand les Yankees gagnaient sans arrêt à la fin des années 90 et que, pendant ce temps-là, Dainus Zubrus était l’un des meilleurs joueurs du CH avec ses 14 buts, c’était assez dur pour moi de me dire que le Canadien était synonyme de gloire, comme les Yankees...

Quand j’avais 10 ans, je me dépêchais à aller chercher mon Journal pour regarder les pages de statistiques et les meilleurs compteurs. Je ne voyais jamais un joueur de cette équipe qu’on disait si glorieuse sur la première colonne. Personne dans mes amis n’avait le chandail d’un joueur du Canadien. Je collectionnais les cartes de hockey du Mcdonald’s et à part Saku Koivu, il n’y avait jamais personne de la Sainte-Flanelle.

PHOTO D'ARCHIVES, PIERRE-YVON PELLETIER

En 1991, François Pérusse a sorti la chanson La Bolduc du jour pour se moquer de la différence entre les époques.

«Dans l'sport le Canadien j'vous dis qu'sont pas comme dans notre temps. On regardait compter Richard, vour r'gardez tomber Richer», chante-t-il.

Si seulement j’avais pu voir tomber Richer. Mais non, j’étais trop jeune. Je n’ai même pas pu connaître ça. Si seulement ma génération avait pu voir un marqueur comme Stéphane Richer depuis 30 ans, ce ne serait déjà pas si pire. Au moins, Caufield permet de croire que tout ça achève.

Des statistiques incroyablement tristes

En 1999, le meilleur pointeur du CH était 117e dans la ligue. En 2001, il était 115e. C’était chaque fois Saku.

Depuis 16 ans, un seul joueur du CH a réussi à se hisser parmi les 20 meilleurs pointeurs de la LNH: Alex Kovalev.

Il y a quelque chose d’exceptionnel dans le fait d’avoir eu si peu de vedettes offensives pendant tant d’années consécutives. Même les pires clubs offensifs ont toujours eu un producteur de points capable de s’illustrer. Columbus a eu Rick Nash, Nashville a Roman Josi, les Islanders ont eu John Tavares... Ils en ont presque toujours au moins un. Mais pas à Montréal.

Avec l’aide d’un ami actuaire, j’ai calculé quelles étaient les chances pour le CH d’avoir un seul pointeur dans le top 20 en 16 ans. La méthodologie est plutôt simpliste. On imagine qu’avec une ligue à 30 équipes, il y a 33 % des chances que chaque équipe n’ait pas un seul joueur dans le top 20.

Évidemment, un club peut en avoir plusieurs. Mais dans une ligue avec un plafond salarial, qui se veut paritaire, le calcul peut quand même être révélateur du fait que le CH n’a pas été capable de présenter à ses fans de vedettes offensives.

Donc, les chances d’avoir un seul pointeur dans le top 20 en 16 ans étaient de 0,00000599 %.

Ce serait payant au casino.

Difficile pour le sentiment d'appartenance

C’est difficile de créer un fort sentiment d’appartenance pour la plus jeune génération quand toutes les vedettes offensives ne portent jamais le chandail de l’équipe locale.

Oui, le CH a eu ses vedettes avec Carey Price et P.K. Subban. Mais c’était différent des gros pointeurs.

Le vent semble enfin tourner avec Nick Suzuki et Cole Caufield. Mais il faut vraiment que le plan de relance fonctionne, parce que c’est toute une génération dont la patience est à bout et qui a besoin de se faire convaincre que la gloire n’est pas qu’une relique avec cette équipe.