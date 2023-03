Éric Caire ne mérite pas de félicitations

La semaine dernière, le ministre Éric Caire a tenté de se laver les mains du cafouillis qui touche présentement la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ).

De toute évidence, M. Caire n’a pas compris les concepts de la responsabilité et de la solidarité ministérielles, surtout dans ce cas-ci où la composante numérique est au cœur du fiasco.

En parlant du service d’authentification gouvernemental (SAG) il y a quelques jours, le ministre Caire a poussé le bouchon en disant : « on aurait dû recevoir des éloges pour ce projet-là, mais ce n’est pas ce qui est arrivé visiblement. »

C’était franchement déconnecté comme propos.

La méthode Guilbault

Heureusement, lundi, Éric Caire, en compagnie de Geneviève Guilbault, a tenté de corriger le tir en prononçant cinq petits mots : « on aurait pu faire mieux. »

C’est un pas dans la bonne direction pour M. Caire. Admettre que tu as commis une erreur est déjà bien.

Probablement que la présence de la vice-première ministre a aidé M. Caire à avoir un meilleur ton et voir un peu plus clair.

Car Mme Guilbault est capable de gérer des dossiers épineux et d’arriver avec des solutions comme elle l’a fait dans le dossier du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

La population s’entend à des solutions simples et concrètes et non pas de voir des politiciens tenter de sauver leur carrière politique.

Des alternatives

En faisant élire 90 députés, le premier ministre François Legault avait beaucoup trop de députés pour former le conseil des ministres. Cependant, il a maintenant le luxe d’avoir de la profondeur dans son équipe.

Ainsi, les ministres peuvent facilement être remplacés par un autre collègue et ça peut créer deux types de réactions, soit des ministres qui performent sous la pression ou des ministres qui commettent des erreurs et qui stressent de perdre leur limousine.

Clairement, M. Caire est dans la deuxième catégorie.