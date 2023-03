Et voici maintenant la Red Bull verte!

Pour la troisième fois de son histoire, le cirque de la Formule 1 fait escale en Arabie saoudite en fin de semaine pour la deuxième des 23 étapes inscrites au calendrier.

Même s’il s’agit d’un circuit urbain, il est étonnant de constater que ce tracé comportant 27 virages (du jamais-vu en F1) est considéré comme le deuxième plus rapide du Championnat du monde après celui de Monza, en Italie.

Si Max Verstappen, vainqueur à pareille date l’an dernier et gagnant de la première épreuve de la saison en 2023 il y a deux semaines à Bahreïn, part comme grand favori, il s’attend à une concurrence plus sérieuse dimanche.

« C’est un circuit très différent de Bahreïn, explique-t-il. Il est composé de bon nombre de lignes droites et des virages très rapides qui pourraient favoriser d’autres voitures comme les Ferrari notamment. Je m’attends à une menace plus sérieuse de la part de certains de mes adversaires », d’indiquer le Néerlandais.

Les regards vers Alonso

Parlant de menace, on surveillera aussi le comportement de Fernando Alonso, brillant troisième à Bahreïn, qui a certes démontré que l’Aston Martin était une monoplace bien née. Cette performance, venant du pilote le plus âgé (41 ans) du plateau, a alimenté les conservations dans le paddock et continue de le faire.

Si bien que certains dirigeants de Red Bull n’ont pas raté l’occasion de comparer l’Aston Martin à la voiture qui a procuré un deuxième championnat du monde à Verstappen l’an dernier.

« Cette écurie a fait de l’excellent travail pendant l’hiver. Imiter notre formule gagnante est la plus grande forme de flatterie et c’est bon de voir que notre ancienne voiture est encore capable de performer », a affirmé Christian Horner.

Après la Mercedes... rose

Le directeur de Red Bull, un peu moqueur dans ses propos, fait allusion au départ de son chef aérodynamicien au cours de l’hiver, Dan Fallows, qui a été recruté par Aston Martin.

Le patron d’Aston Martin, Lawrence Stroll, a été particulièrement actif ces derniers mois pour tenter de relancer une organisation en mal de résultats. Et il n’a pas hésité, à grands frais, à embaucher des personnes très compétentes provenant d’équipes différentes.

Il y a quelques années, Racing Point (ex-Aston Martin) avait copié certains composants importants de la Mercedes, ce qui a valu à la voiture d’être décrite comme la Mercedes... rose. Or, on a maintenant droit à la Red Bull verte !