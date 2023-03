Il importe de savoir se respecter à tout âge

Je vis avec un gros problème de conscience présentement. Ma mère est morte alors qu’elle vivait en résidence et qu’on venait de la transférer dans l’espace réservé aux résidents non autonomes. Son arrivée dans ce lieu, un an après le décès de mon père, avait marqué un tournant, et très vite son état s’était dégradé. Il faut dire que ma mère ne l’a pas eu facile avec lui, même s’il était un père aimant pour moi.

Mes parents s’étaient séparés alors que j’avais 14 ans et j’en avais beaucoup voulu à ma mère de l’avoir laissé, lui qui manquait du plus élémentaire sens de l’organisation. Quand, plus d’une dizaine d’années après, il a manifesté l’envie de retourner vivre avec elle, j’ai insisté pour que ma mère le reprenne.

Pour moi, c’était ce qu’il fallait à mon père pour retomber sur ses pattes. Mais jamais je n’avais pensé que pour ma mère, la réintégration de cet homme dans son quotidien allait marquer son retour à un état d’esclavage qui la minerait moralement pour le reste de sa vie.

Faisant le ménage dans ses affaires personnelles après son décès, en ouvrant une vieille boîte à chaussures, je suis tombée sur la copie d’une lettre que vous aviez publiée dans le Journal. Une lettre signée d’un pseudonyme, mais qui décrit trop bien la situation qui était celle de ma mère à cette époque, pour ne pas réaliser que c’est elle qui vous l’avait écrite.

Vous lui aviez fait des suggestions pour mettre fin à sa vie d’esclave avec mon père. Des suggestions qu’elle n’a jamais mises en pratique puisque de mon côté j’insistais sur l’importance de sa présence dans la vie de ce dernier pour le maintenir en équilibre.

Je m’en veux tellement de n’avoir pas fait la part des choses et permis à ma mère de s’accorder une paix méritée. Comment me faire pardonner alors qu’elle est morte ?

Fille indigne

Écrivez-lui une lettre pour vous excuser. Couchez sur le papier tout ce que vous souhaiteriez lui avoir dit, et même si elle ne la recevra jamais, ça risque de vous soulager. Votre mère aurait dû être plus douce envers elle-même, alors ne faites pas la même chose en choisissant de vous punir pour ce qui ne peut plus se réparer avec votre mère puisqu’elle est décédée.