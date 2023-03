Initiations dégradantes dans les sports : la LHJMQ reviendra en commission parlementaire

Les dirigeants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) viendront à nouveau rendre des comptes devant les parlementaires à propos des initiations violentes dans les sports, la semaine prochaine.

Quand l’ex-commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, est venu rendre des comptes devant les parlementaires en février dernier, il a affirmé qu’aucune des équipes de son circuit n’était impliquée dans les allégations d’initiations brutales dans trois ligues canadiennes de hockey junior.

Or, ces propos se sont avérés faux, et M. Courteau a démissionné quelques jours plus tard, alors que même le premier ministre Legault avait exprimé qu’il souhaitait qu’il vienne clarifier ses propos.

Les membres de la commission souhaitent maintenant entendre le commissaire par intérim de la LHJMQ, Martin Lavallée, ainsi que Mario Cecchini, qui entrera en poste plus tard cette année

Malgré sa démission, des députés de l’opposition avaient exprimé le souhait que Gilles Courteau revienne au parlement pour s’expliquer. Pour l’instant, cela n’est pas prévu.

Très rapidement, le député solidaire Vincent Marissal s’est réjoui que la CAQ ait accepté de poursuivre les travaux de la commission parlementaire sur le hockey junior.

«Avec tout ce qu’on a entendu dans les dernières semaines, c’était impensable de tirer la plogue sans avoir été au fond de cette histoire. Le vrai travail ne fait que commencer», a-t-il réagi dans une déclaration écrite transmise aux médias.