Junior Extra: une séquence décisive

Après une belle victoire imprévue (6 à 3) à Québec, le Drakkar est revenu à la maison pour disputer un programme double face aux Foreurs de Val-d’Or. Malgré une mitraille de 49 lancers en direction du gardien adverse, Baie-Comeau s’est incliné 5 à 1 lors du premier match, avant de rebondir par un gain de 4 à 0 (second blanchissage de la saison pour le gardien Olivier Ciarlo). Cette récolte de quatre points sur une possibilité de six permet au navire de conserver sa sixième position au classement de sa conférence, et ce, avec cinq parties à jouer. Il amorce une série décisive de trois matchs en quatre jours sur la route qui débute, mercredi soir, à Sherbrooke.

• À lire aussi: Junior Extra: pour l’avantage de la glace

• À lire aussi: Un dernier sprint effréné

• À lire aussi: Junior Extra: deux victoires cruciales

Ils se sont démarqués

Isaac Dufort

Photo lhjmq.qc.ca

3 matchs | 2 buts | 1 passe | 3 points

Matyas Melovsky

Photo lhjmq.qc.ca

3 matchs | 0 but | 3 passes | 3 points

Vincent Collard

Photo lhjmq.qc.ca

3 matchs | 2 buts | 0 passe | 2 points

Sous la loupe

Félix Gagnon

Photo fournie par Kassandra Blais

Un des meneurs dans le circuit au chapitre des mises au jeu gagnées, Félix Gagnon poursuit son brio avec un taux de réussite de 64,9 % depuis le début du mois de mars.

Ce qu’ils ont dit

« On a demandé aux joueurs d’être en mouvement, de bouger les pieds et c’est ce qu’ils ont fait. On était souvent les premiers sur la rondelle en plus d’être très efficaces en attaque comme en défense. »

— L’entraîneur Jean-François Grégoire pour résumer le récent triomphe de 4 à 0

« Dans l’ensemble, on a eu une bonne semaine avec deux victoires sur trois. C’est serré. Il faut y aller un match à la fois et nous avons besoin de tout le monde. Il n’y a pas de place pour les passagers. »

– Félix Gagnon, première étoile du match de dimanche contre Val-d’Or

L’horaire de la semaine