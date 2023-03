La confiance ça se mérite

J’étais en couple depuis cinq ans avec mon copain quand il a décidé, sur un coup de tête, de me laisser pour une autre. Comme on habitait ensemble et qu’on avait un compte commun pour toutes nos dépenses domestiques, ce fut complexe de détricoter tout ça quand il est parti.

Mais voilà, Louise, que son aventure hors les murs n’aura duré que trois ans, puisqu’il m’a demandé le weekend dernier si on pouvait reprendre ensemble. C’est avec un mélange d’euphorie et de peine que j’ai reçu sa demande. D’euphorie parce depuis son départ je n’avais personne d’autre dans ma vie tellement je m’ennuyais de lui. Mais aussi de peine de m’être fait abandonner comme une vieille chaussette, moi qui me voyais déjà mère des enfants de ce garçon.

Il veut qu’on refasse vie commune au plus tôt, mais moi je suis réticente à me laisser aller à accepter aussi vite. Tout à coup ça ne serait qu’un nouveau coup de tête. Ma meilleure amie, dont le chum était toujours resté en contact avec lui, me dit que je ne devrais pas avoir de craintes, et que le plus tôt sera le mieux, si je ne veux pas le perdre encore une fois.

Pensez-vous qu’elle a raison ?

Anonyme

À votre place, je prendrais le temps dont j’ai besoin pour me rassurer. Si vous devez le perdre une seconde fois, aussi bien que ce soit tout de suite. Ainsi vous verriez le peu de sérieux de ce garçon.