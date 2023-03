Taxe carbone de Trudeau: le prix des aliments va monter, préviennent les camionneurs

Les camionneurs à travers le pays, dont ceux du Groupe Robert, devront facturer des frais en plus à leurs clients pour transporter leurs marchandises. Cela à cause de la taxe carbone d’Ottawa, qui va passer de 50 $ à 65 $ la tonne le 1er avril 2023.

Le Journal a mis la main sur une communication du Groupe Robert à ses clients, qui explique « qu’à la suite de ces augmentations de coûts imposées (...), Groupe Robert appliquera une surcharge carbone pour les expéditions expédiées à destination ou en provenance de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba. Ces frais apparaîtront sur votre facture sous la forme d’une ligne distincte intitulée “Surcharge de carbone” CARB. La date d’entrée en vigueur est le 1er avril 2023 ».

Hausse de plus de 5 %

La note spécifie que les chargements totaux de 10 000 livres et plus coûteront 5,5 % plus cher, et les « lots brisés », soit des chargements de quelques palettes qui pèsent moins de 10 000 livres au total, augmenteront quant à eux de 2,3 %.

« Un lot brisé, ça peut être un camion qui fait quatre Jean Coutu un matin par exemple, et une SAQ », illustre Marc Cadieux, PDG de l’Association du camionnage du Québec.

La note rappelle que le gouvernement du Canada a imposé une taxe sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant de la combustion de combustibles fossiles à compter du 1er avril 2019.

« Leur plan comprenait des augmentations annuelles des taxes sur le carbone à appliquer pour chaque province dans le cadre de leur programme à la date anniversaire de l’introduction du programme. Le gouvernement du Canada a modifié ce plan pour inclure des augmentations annuelles chaque année à partir de 2023 jusqu’en 2030, le montant de ces augmentations annuelles imposées par le gouvernement sera plus important qu’avant 2023 », décrit la note de Groupe Robert.

Source D’inflation

Concrètement, c’est une large quantité de produits qui coûteront désormais plus cher. Des matières premières, fruits et légumes, jusqu’aux télévisions et produits de luxe. Les camionneurs à qui nous avons parlé disent qu’ils livrent tout ce que vous pouvez imaginer comme produits à travers le pays.

« Toutes les entreprises vont devoir facturer des surcharges à cause de cette taxe, pas juste Groupe Robert », souligne Guy Parent, camionneur à temps plein depuis 30 ans. « Les compagnies qui reçoivent les taxes, leur réflexe c’est de la refiler aux clients. C’est le client final qui paye, c’est un jeu d’inflation », dit-il.

Il est prévu que le prix minimum sur la pollution par le carbone au Canada augmente de 15 $ par année jusqu’à atteindre 170 $ la tonne en 2030, selon le gouvernement fédéral.

Perçue à la pompe au Québec

La taxe sur le carbone au Québec est directement perçue à la pompe pour les transporteurs d’ici, car la province fait partie d’un marché du carbone avec la Californie.

Mais les provinces qui n’ont pas de plan comme le Québec doivent payer une surcharge, comme la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba.

– Avec la collaboration de Francis Halin

Une taxe qui augmente chaque année

Année / Prix minimal de la pollution par le carbone ($ CA/tonne d’équivalent CO2)

​2023 : 65 $

2024 : 80 $

2025 : 95 $

2026 : 110 $

2027 : 125 $

2028 : 140 $

2029 : 155 $

2030 : 170 $