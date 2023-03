Le clan Dubois: portrait d’une des plus grandes familles criminelles du Québec

Vous avez certainement entendu parler de la famille Cotroni, des Rizzuto, ou encore de Richard Blass ou de Jacques Mesrine. Mais saviez-vous qu’une des familles criminalisées les plus importantes du Québec, c’était le clan Dubois? Neuf frères qui ont évolué dans l’univers du crime des années 1950 aux années 1980. Le balado «Le clan Dubois, le crime dans le sang», disponible au QUB.ca, raconte leur histoire dans les moindres détails.

«C’est le premier documentaire qui parle exclusivement des Dubois», affirme le président des productions Go-script média, scénariste et animateur Stéphane Berthomet.

Non seulement on revient sur un des pans les plus importants de l’histoire criminelle du Québec, mais en plus, vous entendrez le témoignage de Donald Lavoie, un des tueurs à gages des Dubois. Devenu plus tard délateur, Lavoie a confessé pas moins de 15 meurtres!

Le clan Dubois était si important dans l’organigramme du crime organisé québécois que la famille Cotroni le considérait comme son égal. C’est tout dire!

«C’était eux les gros gangsters», explique M. Berthomet.

Dans leurs «belles années», le clan était composé de près de 200 personnes, dont sept tueurs à gages ! Il trempait dans toutes les affaires du monde interlope, du prêt sur gage à la drogue, en passant par la prostitution.

Le balado «Le clan Dubois, le crime dans le sang» raconte la montée d’une bande de criminels de Montréal qui a réussi à se hisser au sommet du crime organisé. Mais la chute, elle, n’est peut-être pas encore si proche qu’on le pense.

«Les Dubois, c’était comme un animal surpuissant qui allait chercher l’argent partout où on pouvait le trouver», image Stéphane Berthomet.

Sur une trame sonore exclusive composée et interprétée par le groupe québécois S’cuse, plongez au cœur même du crime québécois.