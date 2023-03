Les AA en congrès

Photo fournie par La Maison Jean-Lapointe

Le 46e Congrès des Alcooliques Anonymes (AA) de Québec se tiendra les vendredi et samedi 24 et 25 mars au Campus Notre-Dame de Foy, de la rue Clément Lockwell, à Saint-Augustin-de-Desmaures. Sous le thème « Espoir d’une vie meilleure » et présenté avec la participation de Al-Anon, le congrès 2023 sera sous la présidence d’honneur d’un homme qui compte maintenant sur une soixantaine d’années de sobriété. Plusieurs ateliers de partage seront à l’horaire pendant ces deux jours, de même qu’un hommage à Jean Lapointe (photo) décédé en novembre dernier, connu pour avoir fondé, en 1982, La Maison Jean-Lapointe, la référence en prévention et en traitement des dépendances. Les inscriptions (10 $) se feront sur place à 18 h le vendredi et à 8 h le samedi. Pour revenir au mouvement des AA, aujourd’hui, il y a plus de deux millions de membres dans plus de 100 000 groupes qui se réunissent dans plus de 150 pays. https://aa89.org/wordpress/congres-04-quebec/

Lévis sur neige

Photo fournie par Lévis sur neige 2023

Après quatre ans d’absence, le Centre de plein air de Lévis (65, route Monseigneur-Bourget) et la Boutique Five-0, (de la rue de La Concorde), qui se démarquent en offrant des produits haut de gamme dans les sports de planche, feront alliance le samedi 18 mars, de 10 h à 16 h, afin d’offrir une journée d’activités pour toute la famille. Au programme : compétition de style dans la pente-école, parcours avec module pour planche et ski, essai d’équipement gratuit, terrasse aménagée et présence de la microbrasserie La Contrebande de Saint-Anselme. Un splash (traversée d’un bassin d’eau en bas des pentes) est prévu en fin de journée. La tarification habituelle sera en vigueur pour cette journée.

Une première

Photo fournie par les Frégates

Les Frégates U16 de l’École Samuel-de-Champlain deviendront la première équipe de Québec à participer au US Youth Futsal National Championship en juillet 2023 à Kansas City. Cette jeune équipe de l’arrondissement de Beauport, composé de neuf joueurs âgés de 15 et 16 ans et chapeautés par trois entraîneurs (photo), représentera fièrement non seulement la Ville de Québec, mais tout le Québec grâce à leur titre de champions provinciaux obtenu en avril 2022. Jusqu’à maintenant, l’École Samuel-de-Champlain et les parents ont assumé tous les frais des autres compétitions. Pour vivre l’aventure américaine, les Frégates ont cependant besoin de 16 000 $ pour couvrir les frais de voyage, d’hébergement et de déplacement. Le futsal ou football en salle est un sport collectif apparenté au soccer qui se joue dans un gymnase, sur un terrain de handball. Vous pouvez les aider financièrement en faisant un don sur le site de la Fabrique à projets : https://lafabriqueaprojets.ca/projet/fregates-futsal-u16-championnat-national-kansas-city. Un plan « Partenaire » est aussi offert. Contacter Cindy Pouliot, parent bénévole, au 418-554-4944.

Anniversaires

Photo fournie par JOCELYN MICHEL, BYCONSULAT.COM

Jonathan Roy (photo), chanteur et compositeur québécois qui a à son actif six albums. Fils de l’entraîneur et directeur général des Remparts de Québec Patrick Roy, il fut gardien de but pour les Remparts de 2006 à 2009 avant de se tourner vers la musique, 34 ans... Olivier Jean, patineur de vitesse québécois sur courte piste, médaillé olympique à Vancouver, 39 ans... Charles Dionne, jeune retraité du monde du cyclisme, 44 ans... Eva Longoria, actrice et modèle américain, 48 ans... Diane Juster, auteure-compositrice-interprète, 77 ans.

Disparus

Photo Getty

Le 15 mars 2022 : Jean Potvin (à droite sur la photo avec son frère Denis), 72 ans, l’ancien défenseur des Islanders de NY, membre du Temple de la renommée du hockey et vainqueur de la Coupe Stanley à deux reprises... 2021 Norman Wright, 82 ans, animateur de l’émission Teen Club entre 1961 et 1971 sur les ondes de CKMI-TV à Québec... 2017 : Laurent Laplante, 83 ans, journaliste, homme de communication et essayiste prolifique... 2015 : Mike Porcaro, 59 ans, musicien, ancien bassiste du groupe Toto... 2009 : Frère Jocelyn Bergeron s.v., 60 ans, religieux de Saint-Vincent de Paul... 2008 : Ken Reardon, 86 ans, membre de l’organisation des Canadiens de Montréal... 2007 : Bowie Khun, 80 ans, commissaire du baseball majeur de 1964 à 1984... 2006 : Red Storey, 88 ans, ancien arbitre de la LNH (1950-1959)... 1998 : Yves Landry, 60 ans, président de Chrysler Canada (1990-1998)... 1986 : Louis C. O’Neil, 82 ans, journaliste et écrivain... 1975 : Aristote Onassis, 69 ans, armateur grec.