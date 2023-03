LNH : Jesperi Kotkaniemi en route vers la meilleure saison de sa carrière

Même si sa campagne est parsemée de hauts et de bas, l’attaquant Jesperi Kotkaniemi s’assure que les partisans du Canadien de Montréal ne l’oublient pas, certaines de ses performances ayant grandement aidé les Hurricanes de la Caroline.

Le Finlandais s’est ainsi de nouveau manifesté, mardi, quand il a récolté deux buts et une mention d’aide dans une victoire de 5 à 3 aux dépens des Jets de Winnipeg. Ayant conclu la soirée avec un différentiel de +4, il a freiné une disette de quatre matchs sans point, lui qui a toutefois inscrit le but décisif dans une victoire de 4 à 3 en fusillade aux dépens du Tricolore une semaine auparavant.

De plus, il s’agit d’une deuxième rencontre très productive en mars pour le hockeyeur de 22 ans : il a amassé cinq points face au Lightning de Tampa Bay deux jours avant sa récente visite au Centre Bell. Avec 16 matchs à disputer d’ici la fin du calendrier régulier, «KK» devrait établir un sommet personnel en carrière pour le total de points inscrits en une année. Il en compte 33 cette saison, un de moins que son bilan de 2018-2019, quand il a participé à 79 affrontements comme recrue chez le Canadien.

Trou béant à combler

Voilà donc de la matière à réconfort pour l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour, qui devra compter sur la profondeur de ses effectifs. Mardi, les Hurricanes ont confirmé l’absence à long terme d’Andrei Svechnikov en raison d’une déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit.

«KK a accompli le boulot dans les autres matchs aussi, a indiqué en point de presse le pilote. Ce sera de plus en plus difficile et nous sommes à court de joueurs à l’avant. Donc, les autres gars auront à se lever. Il ne s’agit pas d’être nettement meilleur, mais de se montrer très bon. Ils n’ont possiblement pas joué du tout dans certaines situations cette saison, mais nous devons leur faire confiance, car il y a des ouvertures au sein de la formation.»

«Avant celle-ci, les joutes ne se sont pas finies en notre faveur et il y a eu cette mauvaise nouvelle. Ainsi, c’est bien d’obtenir une grosse victoire pour Svechy. Il représente un élément important de cette formation et nous allons le manquer», a commenté Kotkaniemi au site NHL.com.

Les «Canes» visiteront les Maple Leafs de Toronto, vendredi.