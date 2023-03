Louisette Dussault en cinq rôles marquants

Ayant brillé autant sur les planches qu’au petit et au grand écran, la comédienne Louisette Dussault a marqué l’imaginaire des Québécois en incarnant des personnages aussi attachants que colorés. De sa célèbre Souris verte à son incontournable spectacle solo Moman, voici cinq rôles qui ont marqué sa riche et longue carrière:

La Souris verte

Photo Radio-Canada

Louisette Dussault a marqué toute une génération de Québécois avec son personnage de Souris verte qui a fait le bonheur des enfants sur les ondes de Radio-Canada, de 1964 à 1971. Tous ceux qui ont grandi en regardant religieusement cette populaire émission jeunesse se souviennent encore par cœur de la célèbre comptine Dix moutons que chantait la Souris verte.

Marilyn

Photo d'archives, Le Journal

Avant 30 Vies, District 31 et Stat, il y a eu Marilyn. Pendant trois ans (de 1991 à 1994), Louisette Dussault a tenu le rôle principal de ce téléroman quotidien diffusé les soirs de la semaine à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada. Scénarisée par Lise Payette et sa fille Sylvie, la série suivait les péripéties d’une veuve qui faisait le ménage dans des maisons privées pour subvenir à ses besoins.

Les Super Mamies

Photo d'archives

Louisette Dussault, France Castel, Sophie Clément et Rita Lafontaine ont formé un quatuor mémorable dans cet autre téléroman écrit par Lise Payette qui mettait en scène quatre femmes d’âge mur encore très jeunes dans leur cœur et leur tête. La série a été diffusée à Radio-Canada de janvier 2002 à décembre 2003.

Le Parc des braves

Photo d'archives

Louisette Dussault a obtenu une nomination aux Gémeaux pour son interprétation du personnage de Mado Coulombe dans cette grande série historique de Fernand Dansereau présentée à Radio-Canada pendant quatre saisons, de 1984 à 1988. Le Parc des braves nous plongeait au cœur d’une famille menée par une jeune mère veuve (campée par Marie Tifo), à Québec, à l’aube de la Deuxième Guerre mondiale.

Moman

PHOTO Courtoisie Urbi et Orbi

Grande actrice de théâtre, Louisette Dussault a aussi souvent brillé sur les planches. Dans Moman, spectacle solo qu’elle écrit et joué sur scène pendant de nombreuses années, la comédienne abordait le thème de la maternité en se glissant dans la peau d’une femme qui effectue un voyage en autobus entre Montréal et Nicolet avec ses jumelles de trois ans, un jour de tempête. Le spectacle a été applaudi partout au Québec mais aussi en France, en Espagne et à Alger.