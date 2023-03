Menus à petits prix: des rabais à la tonne cette semaine

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe, propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie du 16 au 22 mars 2023

Une super belle semaine de rabais (enfin, ai-je même envie de dire) !

Cette semaine, les aliments en vedette sont à peu près tous à leur plus bas et valent le détour. Mention spéciale au filet de porc à 2,99 $/lb chez Maxi, qui est à un prix prépandémie (c’est le temps de le stocker au congélateur, il est même déjà sous vide) ! La meilleure circulaire revient probablement à Super C avec sa vente à 0,99 $. Si vous vous sentez à l’aise avec la boucherie, vous pouvez même y acheter les cuisses de poulet à 0,99 $/lb et séparer vous-mêmes les hauts de cuisses des pilons à la jonction entre les deux : vos hauts de cuisses vous coûteront la moitié du prix et vous aurez même du poulet en prime pour plus tard !

La petite capsule informative de la semaine est sur... les poires ! Vous est-il déjà arrivé d’acheter des poires en apparence vertes et belles, mais qui sont restées dures comme de la roche et qui n’ont finalement jamais mûri ? Malheureusement, il n’y a rien à faire quand c’est le cas. C’est le résultat d’une cueillette trop hâtive ou d’un fruit qui a subi trop de stress : il finira simplement par pourrir sans avoir mûri. Pour en avoir le cœur net, on peut placer la poire près d’un autre fruit qui dégage beaucoup d’éthylène (un gaz qui accélère le mûrissement) comme les pommes et les bananes. Si ça ne fonctionne toujours pas et que le fruit reste très dur, ne le jetez pas. La poire n’est pas bonne à manger comme ça, mais elle pourrait servir à une compote zéro gaspi. On coupe en morceaux, on conserve le tout dans un sac ou un contenant au congélateur et quand on a assez de fruits, on met tout ça dans un chaudron ! La poire est fibreuse et donne une texture intéressante à une compote et avec un mélange de fruits, ça pourra pallier le côté acide du fruit pas assez mûr (et au besoin, on peut toujours sucrer à la fin de la cuisson !).

On est loin des prix d’il y a un an, mais si vous attendiez un rabais sur la livre de beurre, celle de marque maison est à 4,44 $ chez Metro cette semaine.

Bonne popote !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

LUNDI

MIJOTÉ DE POULET AUX CHAMPIGNONS

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Maya Visnyei

BON À SAVOIR !

Si désiré, accompagner de haricots verts et servir sur du riz. Pensez à préparer plus de ce dernier : il accompagnera aussi le sauté de porc et servira au riz frit (vous aurez besoin de 2 à 3 tasses de riz cuit).

MARDI

SAUTÉ DE PORC ET DE HARICOTS VERTS MIEL-GINGEMBRE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Maya Visnyei

BON À SAVOIR !

Je vous propose de doubler le porc afin qu’il serve de base à votre riz frit. Il suffit de le mettre de côté à la fin de l’étape 2 !

MERCREDI

ŒUFS BROUILLÉS AUX CREVETTES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Jeff Coulson

JEUDI

SALADE GRECQUE AU FETA FONDANT

Recette tirée de Trois fois par jour & vous, Zeste

Photo Zeste

BON À SAVOIR !

Comme les tomates italiennes sont souvent plus petites que les tomates régulières, pensez à en ajouter une au besoin.

VENDREDI

RIZ FRIT VIDE-FRIGO

Recette tirée de Trois fois par jour & vous, Zeste

Photo zeste

BON À SAVOIR !

Je vous propose d’utiliser le porc que vous avez cuit en extra. N’hésitez pas à y ajouter de l’œuf s’il en restait du repas de crevettes.

LUNCH

SALADE DE PÂTES AUX CREVETTES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

BON À SAVOIR !

Vous pouvez très bien utiliser de la tomate italienne en dés en remplacement des tomates cerises. Sinon, sachez que le casseau de 681g est à 4,99$ chez Super C!

COLLATION

CRUMBLE DE POMMES ET POIRES À L’ÉRABLE

Recette tirée de Zeste

Photo Adobe Stock

BON À SAVOIR !

Vous pouvez toujours doubler la quantité de poires si vous n’avez pas de pommes. Si vous en voulez, les sacs de pommes McIntosh et Cortland (4 lb) ou de Spartan et Empire (3 lb) sont à 2,99 $ (très bon prix) chez Super C.