Millénum Construction à Québec: des travailleurs au chômage

Les employés de Millénum Construction, une division de Groupe Huot, ont appris mercredi qu’ils étaient mis à pied temporairement. Près de 25 travailleurs seraient touchés.

• À lire aussi: Le Complexe Capitale Hélicoptère met fin à ses activités événementielles

• À lire aussi: Des créanciers nerveux: les hypothèques légales se multiplient envers le Groupe Huot

• À lire aussi: La majorité des chantiers sur pause pour Groupe Huot

Les chantiers de Millénum Construction sont arrêtés depuis le 24 février dernier, à la suite des difficultés rencontrées par Groupe Huot.

«Tout est présentement fait afin de remettre les chantiers en marche le plus rapidement possible. Cependant, étant donné la situation et les délais engendrés par l’analyse de la priorisation des chantiers, les employés ont été mis à pied temporairement, ce matin, le temps que les décisions finales soient prises sur la reprise des chantiers», a fait part l’entreprise.

La Société immobilière Huot, le Service d’entretien Huot ainsi que toutes les autres entreprises du Groupe poursuivent leurs opérations quotidiennes, a-t-on pris soin d’ajouter.

Vendredi dernier, on apprenait que la division événementielle du Complexe Capitale Hélicoptère, qui est aussi la propriété de ce groupe, cessait ses activités.