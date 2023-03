NFL: Aaron Rodgers prêt à jouer pour les Jets de New York

Après des semaines d’incertitude, le quart-arrière Aaron Rodgers a finalement énoncé ses intentions. «Mon intention est de continuer à jouer et de jouer pour les Jets de New York», a déclaré le quart-arrière vedette, toujours sous contrat avec les Packers de Green Bay.

Rodgers, qui avait opté pour le silence dans les dernières semaines pendant que les rumeurs l’envoyaient de plus en plus vers New York, est sorti de son mutisme lors d’une présence qui a attriré plus de 470 000 curieux en direct au Pat McAfee Show.

Il a mentionné qu’en ce moment, tout ce qui l’empêchait de faire le saut chez les Jets était l’absence d’une entente entre sa future organisation et son ancienne sur les bases d’un échange.

«Ce n’est pas moi qui ralentit les choses jusqu’ici. Ce sont les Packers et la compensation qu’ils cherchent à obtenir en retour. Le fait est que pour l’instant, je suis toujours sous contrat avec les Packers», a-t-il signalé.

Pas d’amertume

Le quart-arrière, qui a remporté le Super Bowl en 2011 et quatre fois le titre de joueur le plus utile de la saison régulière, a révélé qu’il avait pris la décision de revenir au jeu peu de temps après sa retraite fermée de quatre jours dans la noirceur.

Il a indiqué qu’au moment de partir en isolation, il avait décidé «à 90%» qu’il allait opter pour la retraite.

«En sortant de là, j’ai retrouvé le réseau et j’ai vite compris qu’il y avait eu un changement d’attitude de l’organisation à mon endroit. Je ne sais pas exactement ce qui a changé, mais j’ai compris que les Packers voulaient passer à autre chose.

«J’ai été repêché par les Packers, j’ai toujours aimé Green Bay et cette organisation, mais le fait est que cette équipe a décidé d’aller dans une autre direction. Et maintenant, moi aussi», a expliqué le vétéran de 39 ans.

Rodgers a été repêché par les Packers en 2005 et s’est établi comme partant en 2008. Depuis, il a guidé l’équipe en éliminatoires à neuf reprises. S’il s’est dit attristé du dénouement, il a assuré qu’il ne ressentait aucune amertume.

«Il n’y a pas de victime ici. J’aurais juste aimé qu’après la saison, l’organisation ait une conversation avec moi pour me dire que l’heure était venue de passer à autre chose. J’aurais juste dit : merci beaucoup. Je n’ai aucun ressentiment par rapport aux Packers. Green Bay sera toujours la maison pour moi.»

La liste de souhaits

Dans les dernières heures, des informations ont circulé à l’effet que Rodgers avait soumis une liste de souhaits à l’état-major des Jets.

Il aurait exprimé le désir que sa future nouvelle équipe embauche des receveurs qu’il apprécie comme Allen Lazard, Randall Cobb, Marcedes Lewis et Odell Beckham.

Sans surprise, Rodgers a nié le tout avec véhémence.

«C’est tellement ridicule», a-t-il pesté. Si vous pensez que j’ai dit aux Jets de signer tel ou tel joueur, ce n’est pas la réalité. Est-ce que je leur ai parlé de certains joueurs que j’aimais? Bien sûr. Est-ce que j’ai fait des demandes? C’est tellement stupide de penser que je ferais ça.»

«Objectivement, plusieurs équipes aimeraient miser sur un gars comme Allen Lazard. N’importe qui doté d’un cerveau me demanderait quel genre de personne il est et je dirais qu’il est fantastique, comme je le dirais de Cobb ou de Lewis. Et qui ne voudrait pas d’Odell Beckham dans son équipe?», a-t-il ajouté.

Une première rencontre

Rodgers a rencontré la direction des Jets et a indiqué que la conversation de quatre heures avait été «bonne et relaxe», tout en mentionnant qu’il se réjouissait à l’idée de renouer avec son ex-coordonnateur offensif Nathaniel Hackett, «l’un des entraîneurs les plus influents dans ma vie.»

Les Jets et les Packers tenteront donc de s’entendre sur les bases d’une transaction dans les jours à venir.