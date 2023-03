«Police Deranged» au Palais Montcalm: dérangement réussi pour Stewart Copeland et l’OSQ

Pour apprécier pleinement l’aventure Police Deranged de Stewart Copeland, il fallait accepter d’être déstabilisé et aimer la prise de risque. Le batteur de la célèbre formation avait promis des versions dérangées des chansons de Police et c’est ce qu’il a livré au Palais Montcalm.

La salle Raoul-Jobin était remplie à pleine capacité pour ce concert-événement présenté un seul soir dans la Vieille Capitale. On sentait de l’électricité dans l’air avant le début de la prestation.

À son arrivée sur les planches, le batteur de 70 ans a été ovationné. Le poing dans les airs, il a encouragé les 48 musiciens de l’Orchestre symphonique de Québec.

Accompagné, aussi, par le guitariste Carl Verheyen, le bassiste Armand Sabal-Lecco et les chanteuses Amy Keys, Carmel Helen et Ashley Tamar, Stewart Copeland, bandeau sur autour de la tête, a lancé la soirée avec Demolition Man de l’album Ghost in the Machine. Un titre un peu moins connu des Police.

Photo fournie par le Palais Montcalm

C’est un peu le fouillis sonore. Il était difficile de distinguer les sonorités déployées par l’OSQ et c’est avec King of Pain, qui a suivi, que les choses ont commencé à se placer. Roxanne, dans une version méconnaissable, a certainement subjugué les fans qui attendaient ce gros «hit» des Police.

«Celle-là, je l’ai dérangé beaucoup», a lancé Stewart Copeland en riant et avec raison. Les paroles, la musique, tout était différent. C’était absolument impossible à chanter.

Stewart Copeland s’est éclaté solidement sur les planches tout au long de la soirée. En plus de jouer ses rythmiques signatures à la batterie, il a joué de la guitare et dirigé les musiciens de l’OSQ lors d’un segment particulièrement festif et jazz avec sa composition The Equalizer Busy Equalizing. Sans la présence de basse, de guitare et de voix, on a même entendu la harpe. Copeland sautillait en dirigeant.

«C’est quoi, un batteur qui échappe une baguette, c’est un chef d’orchestre», a fait savoir le batteur, lors d’une de ses nombreuses interventions.

Un orchestre cool

Murder by Numbers et Spirits in the Material Word ont aussi été des bons moments, mais c’est en deuxième partie, au retour de l’entracte, que le concert a véritablement pris son envol.

Photo fournie par le Palais Montcalm

On a senti que l’OSQ était plus présente et mis en valeur à travers les arrangements. On entendait mieux les sonorités des cordes et des cuivres. Le son était aussi mieux équilibré et de meilleure qualité.

Après avoir qualifié l’OSQ du groupe le plus cool en Amérique du Nord, Stewart Copeland a invité les gens à aller voir leur prochain programme.

«Ça va changer votre vie», a-t-il lancé, avec un sourire sur le visage qui s’est maintenu durant toute la prestation.

Les titres The Bed’s Too Big Without You, Don’t Stand So Close to Me, Message in a Bottle, avec de belles insertions de l’OSQ et Can’t Stand Losing You, ont été forts réussis. Stewart Copeland était déchaîné à la batterie sur ces deux dernières chansons. Le chef Edwin Outwater s’est même permis quelques sauts en dirigeant l’orchestre symphonique

En rappel, on a eu droit à une version pas trop dérangée de Every Little Thing She Does is Magic. Les gens se sont levés. Ça dansait à certains endroits.

Stewart Copeland avait promis des versions différentes et dérangées. Il a livré la marchandise, même si l’opération, qui était pourtant connue, a pu, peut-être, déstabiliser certains amateurs qui s’attendaient à quelque chose de moins éclaté et de plus conventionnel.

À la fin du concert, on pouvait faire un constat, celui que les chansons des Police, dérangées ou pas, sont toujours fortes, magiques et imprimés dans notre mémoire. Une soirée différente, mais une bien belle soirée de musique.