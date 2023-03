Quatre projets éoliens retenus dans l'Est-du-Québec

Les efforts de l'Alliance de l’énergie de l'Est ont été couronnés de succès puisque quatre projets de parcs éoliens, trois au Bas-Saint-Laurent et un en Gaspésie, ont été sélectionnés par Hydro-Québec.

Au total, ce sont quatre des sept projets retenus par la société d'État qui proviennent de L'Est-du-Québec. Il s'agit des parcs éoliens Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin, de la Madawaska, de Saint-Damasse II et de MU2.

«Ces quatre projets totalisent 850 MW sur les 1 350 MW de puissance installés que nous sommes allés chercher», a expliqué Maxence Huard-Lefebvre, porte-parole chez Hydro-Québec.

Pour les dix prochaines années, Hydro-Québec prévoit que les besoins énergétiques de la province augmenteront de 14 %.

«Si on souhaite décarboner, les projets éoliens comme ceux-là permettent de produire de l'énergie pour faire de la décarbonation», a expliqué la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Maïté Blanchette-Vézina

Pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les Îles, la retenue de quatre projets éoliens est synonyme de revenus supplémentaires, et ce, peu importe la municipalité où ils seront construits. Pour 300 MW, l'Alliance de l'Est retire déjà près de 13 millions $ annuellement.

Les travaux devront être terminés pour décembre 2026.