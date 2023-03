Québec solidaire: un vrai triomphe

Ce n’est qu’une élection partielle, il ne faut pas y voir une révolution. Mais il ne faut pas minimiser la victoire de Québec solidaire dans Saint-Henri–Sainte-Anne. Ce n’est pas une victoire, c’est un triomphe !

D’abord, c’est un exploit de changer de couleur une circonscription qui a voté du même bord depuis sa création il y a plus de 30 ans. Malgré une ou deux luttes serrées, jamais les libéraux n’avaient échappé Saint-Henri–Sainte-Anne.

Non seulement QS a donc réalisé l’improbable, mais le résultat n’a même pas été serré. Le Parti libéral a été tout simplement écrasé, un scénario que personne n’attendait.

Pauvres libéraux

Bien sûr cette élection parle de la faiblesse extrême du PLQ. Un parti qui souffre des durs lendemains de la dégelée électorale d’octobre. Un parti qui n’a plus de chef, et même pas de course au leadership dûment organisée. Un parti très affaibli du point de vue de l’organisation, comme nous l’avons constaté dans la campagne de l’automne dernier.

Cependant, le résultat d’hier ne s’explique pas seulement par les malheurs libéraux. Il s’explique aussi par la force de Québec solidaire.

Québec solidaire avait le meilleur candidat, implanté localement de surcroît.

Québec solidaire peut compter sur une organisation solide, compétente et surtout mobilisée. Pas partout au Québec, mais à Montréal, certainement.

Québec solidaire peut aussi compter sur un électorat mobilisé. Dans cette élection partielle de début de mandat, avec un taux de participation assez faible, Québec solidaire a réussi le tour de force d’amener ses électeurs aux urnes.

Dans une complémentaire, conserver 90 % des appuis obtenus lors de l’élection générale, c’est énorme. En comparaison, le PLQ et la CAQ n’ont pas eu lundi la moitié des votes qu’ils avaient récoltés il y a six mois. Cela signifie que Québec solidaire a su donner à ses supporters une motivation d’agir, ils ont su donner un sens au vote. Une prouesse en 2023.

La CAQ à 9 % !

Québec solidaire n’a pas seulement battu les libéraux à plate couture. Ils ont aussi humilié la CAQ. Pas que Saint-Henri–Sainte-Anne soit un terreau fertile pour François Legault, c’est bien entendu. Mais quand même : le parti au pouvoir qui récolte seulement 9 %, c’est pitoyable. Avec ses 45 %, Québec solidaire aura recueilli dans cette circonscription cinq fois plus de votes que la CAQ.

Les adversaires de Québec solidaire continueront à dire que le parti a deux faces. Pour gagner Saint-Henri–Sainte-Anne, on se présentait comme un parti pas trop souverainiste, pressé d’assouplir la Charte de la langue française pour en extraire les terribles irritants ajoutés par la CAQ. On se présentait comme un parti montréalais, soucieux de préserver la « diversité » montréalaise contre les menaces de la CAQ nationaliste.

Est-ce de la même façon que l’indépendantiste Sol Zanetti présente son parti lorsqu’il veut arracher des votes péquistes dans Limoilou ? Pas sûr...

Les lendemains de cette belle victoire vont amener quelques questions.