Rémunération en forte hausse pour les patrons de Boralex

La rémunération des hauts dirigeants de Boralex a bondi de près de 24 % l’an dernier, a révélé l’entreprise québécoise hier.

Les cinq plus grands patrons de Boralex ont gagné ensemble plus de 5,5 millions $ en 2022, contre 4,46 millions $ l’année précédente, indique la circulaire publiée en vue de l’assemblée annuelle des actionnaires, qui aura lieu le 10 mai.

Le PDG du producteur d’électricité renouvelable, Patrick Decostre, a vu son salaire de base bondir de près de 9 %, atteignant plus de 546 000 $. À cela se sont ajoutées des attributions d’actions d’une valeur de près de 493 000 $, des options évaluées à près de 125 000 $ et une prime en argent de près de 470 000 $.

Les deux autres dirigeants les mieux payés de Boralex, l’an dernier, ont été le vice-président responsable de l’Europe, Nicolas Wolff, qui a gagné 1,07 million $, et le chef de la direction financière, Bruno Guilmette, qui a touché 1,03 million $.

Baisse des profits

Boralex a enregistré en 2022 des profits nets de 8 millions $ sur des revenus de 818 millions $. En 2021, l’entreprise avait engrangé 26 millions $ sur des ventes de 671 millions $.

L’action de Boralex s’est appréciée de 17,7 % en 2022. Le titre est toutefois en repli de 6 % depuis le début de 2023.

La puissance installée des actifs de Boralex s’établissait à plus de 3 mégawatts à la fin de 2022, soit 21 % de plus qu’un an auparavant.

En décembre, l’entreprise a annoncé la plus importante acquisition de son histoire, soit une participation de 50 % dans cinq parcs éoliens totalisant 894 mégawatts aux États-Unis, pour 340 millions $.