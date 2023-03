Retour à la normale pour le Salon du livre de Québec

Après une édition record, l’année dernière, avec le port du masque obligatoire, il ne serait pas étonnant que le Salon du livre de Québec accueille, au Centre des congrès, plus de 70 000 visiteurs.

Pour la première fois, depuis la pandémie, l’événement présentera, du 12 au 16 avril, une édition sans souci et sans perturbations. Celles de 2020 et 2021 avaient été annulées.

«L’an dernier, nous étions en plein début de la sixième vague. On pensait annuler tellement elle était forte. On a pu aller de l’avant et les gens sont venus en très grand nombre. Le succès a été retentissant», a indiqué le directeur général Daniel Gélinas, en conférence de presse.

Le virage de l’année dernière amené par la pandémie, avec des allées plus larges et aérées, jumelé à la vente des billets en ligne, et les rencontres Auteur.e Studio et autres initiatives ont contribué au succès de l’an dernier.

«C’était au-delà des espérances et extraordinaire. On s’attend, encore, cette année, à un gros achalandage. Le Salon du livre de Québec a toujours été un succès. Il y a quelque chose de magique, autour de cet événement, sur lequel j’ai de la difficulté à mettre le doigt. L’événement réuni des jeunes, la famille et les adultes», a-t-il ajouté.

Rhonda Rioux, présidente du Conseil d’administration, se souvient de sa toute première visite au Salon du livre. C’était en 1971. Elle avait 16 ans.

«J’étais tellement impressionnée. Je suis restée trois heures à me promener et bouquiner. J’étais tellement contente de découvrir les auteurs et les maisons d’édition. J’ai adoré ça et c’est là que j’ai acheté mon tout premier livre d’art. C’est une expérience qui a marqué mon intérêt pour la lecture. Je n’ai pas manqué un salon depuis.», a-t-elle raconté, montrant l’ouvrage sur Picasso acheté il y a 52 ans.

L’édition 2023 accueillera plus de 1000 auteurs et 350 maisons d’édition. Il y a une liste d’attente pour la location de kiosques.

«C’est un salon de grand calibre et c’est un des événements littérature les plus importants au Québec. Je dirais même dans le monde», a-t-il fait savoir.

Sortir du consensus

La programmation grand public de cette l’édition 2023 tournera autour des débats de société pour aller au-delà de la pensée unique et consensuelle.

Il y a aura des rencontres et des échanges autour de l’avenir de la cause environnementale, les questions d’identité et de racisme, l’état du féminisme et les défis de l’éducation.

«Les livres permettent de sortir des carcans et des discours que la société nous impose. La thématique Sortir du consensus est une invitation à s’ouvrir à l’autre et à une vision du monde autre que la nôtre», a indiqué Elsa Pépin, responsable de la programmation adulte.

Marie Laberge et Chrystine Brouillet s’intéresseront sur la place de la violence dans leurs romans. Amélie Nothomb et sa sœur Juliette seront réunies sur scène. Il y aura aussi une rencontre entre Dany Laferrière et Éric Chacour, l’un Académicien à la renommée internationale et l’autre primo-romancier, qui ont écrit sur l’exil.

On attend plus de 16 800 groupes scolaires les mercredi, jeudi et vendredi, soit 287 autobus scolaires.

La 36e édition du Festival Québec BD, intégrée au Salon du livre, explorera les diverses facettes du neuvième art.

Plus de 125 auteurs, en majorité du Québec, seront sur place. On retrouvera, parmi les auteurs internationaux, Émile Bravo, illustrateur des nouvelles aventures de Spirou et Achdé, dessinateur depuis 2001, de Lucky Luke. Ils participeront à des séances de dédicaces et des démonstrations de dessins en direct. Il y aura des ateliers de mangas les matins.

La programmation complète est en ligne sur silq.ca. Les billets d’admission sont en vente sur lepointdevente.ca et à la porte.