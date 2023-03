Samuel Poulin revient et parle de santé mentale

Trois mois après avoir pris une pause du hockey pour «des raisons personnelles», l’espoir des Penguins de Pittsburgh Samuel Poulin est de retour.

Le jeune homme de 22 ans en a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux mercredi, dans un message où il invite les gens à parler ouvertement de santé mentale.

«Il y a trois mois, j’ai pris la décision de prendre une pause du hockey et de retourner à la maison afin de prendre soin de moi et de ma santé mentale», a expliqué Poulin.

«Après avoir reçu l’aide nécessaire, je me sens prêt à rejoindre mon équipe à Wilkes-Barre et reprendre ma carrière de hockeyeur. Je voudrais remercier toux ceux qui m'ont soutenu à travers cette période difficile, c’est-à-dire ma famille, ma copine, mes amis, le personnel médical et toute l’organisation des Penguins de Pittsburgh, ainsi que mes coéquipiers et les partisans qui m’ont exprimé leur appui inconditionnel avec leurs messages d’amour.»

A message from Sam Poulin on Instagram (https://t.co/rosx8SxQti): pic.twitter.com/2mXWjPHomA — Pittsburgh Penguins (@penguins) March 15, 2023

«J’encourage fortement à parler ouvertement de santé mentale, puisque ça nous affecte tous. Pour ceux qui passent par des moments difficiles, sachez que vous n’êtes pas seuls.»

Le Blainvillois, sélectionné au 21e rang du repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2019, a effectué ses débuts dans celle-ci le 25 octobre, profitant de cette rencontre face aux Flames de Calgary pour inscrire une mention d’aide. Il a totalisé trois parties au sein du circuit Bettman.

Avec les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton, dans la Ligue américaine, Poulin a récolté quatre buts en 13 duels.