Soins dentaires: une clinique d’envergure ouvrira à Québec en mai

Le plus grand centre spécialisé en parodontie et en implantologie de la province ouvrira ses portes à Québec, le printemps prochain.

Le Centre de parodontie et d’implantologie de Québec quitte ses locaux actuels du chemin Sainte-Foy pour déménager sur la rue Cyrille-Duquet, ce qui permettra à l’équipe de s’installer dans un espace neuf de 22 500 pieds carrés. Le nouveau centre porte le nom de Villa – Espace paro.

Cette nouvelle clinique plus vaste permettra à l’équipe en place de mieux répondre aux besoins des patients qui sont de plus en plus nombreux. Les cinq spécialistes de la clinique ont, annuellement, près de 4000 nouveaux patients qui ont été dirigés vers eux par plus de 600 dentistes.

«Les dentistes sont de plus en plus sensibilisés, parce qu’on fonctionne sous forme de référencement», explique le Dr Simon Lafrenière, parodontiste et copropriétaire de la nouvelle clinique.

Par ailleurs, il y a également des listes d’attente en lien avec les perturbations de la pandémie. L’un des objectifs de cette nouvelle clinique est de diminuer les temps d’attente avant de recevoir un soin.

«On va avoir un nouveau parodontiste qui se joindra à l'équipe à partir de juin, puis un autre en 2024 aussi, pour combler notre équipe», poursuit le Dr Lafrenière.

Un concept relaxant

Le concept de la nouvelle clinique se veut chaleureux et relaxant, ce qui permettra aux patients de se détendre plus facilement alors que les soins dentaires peuvent être une source de stress.

«Il y a tout l'environnement visuel olfactif qui va être considéré aussi. Les couleurs choisies dans la clinique, ce seront des couleurs comme dans les spas, par exemple. Aussi, on n'a pas une réception typique, comme les secrétaires chez le dentiste. Ce sera une réception un peu comme au restaurant avec une hôtesse à l'avant.»

Cet environnement peu habituel dans les cliniques de soins dentaires sera plus agréable pour les patients, mais aussi pour le personnel soignant, ajoute la Dre Anne-Sophie Villeneuve, également parodontiste et copropriétaire de la clinique.

«Ça fait que, pour le patient, le traitement est plus facile, donc c’est plus facile pour nous de le traiter», termine-t-elle.

Les investissements dans le projet ne sont pas encore connus. L’ouverture de la clinique est prévue pour le début du mois de mai.