Un dernier sprint effréné

Les Saguenéens n’avaient pas goûté à la victoire depuis le 26 février dernier. Toutefois, cette séquence, sans la traduire par une baisse de régime, a pris fin grâce à une victoire en fusillade face aux Foreurs de Val-d’Or, dimanche. Malgré deux revers en 24 heures contre les puissants Olympiques de Gatineau, les « Sags » ont réussi à récolter trois points sur une possibilité de six pendant le week-end. En plein dans une course avec Rimouski et Moncton pour obtenir l’avantage de la patinoire au premier tour des séries éliminatoires, certains joueurs de la formation de Chicoutimi, comme Zachary Gravel, sont sortis de l’ombre. Avec quatre matchs à faire à leur saison régulière, les Saguenéens (66 points) se positionnent au quatrième rang de l’Association de l’Est.

• À lire aussi: Junior Extra: deux victoires cruciales

• À lire aussi: Junior Extra: pour l’avantage de la glace

• À lire aussi: Junior Extra: une séquence décisive

Ils se sont démarqués

Zachary Gravel

Photo lhjmq.qc.ca

3 matchs | 5 buts | 0 passe | 5 points

Émile Duquet

Photo lhjmq.qc.ca

3 matchs | 1 but | 2 passes | 3 points

Romain Rodzinski

Photo lhjmq.qc.ca

3 matchs | 1 but | 1 passe | 2 points

Sous la loupe

Zachary Gravel

Photo Agence QMI, Roger Gagnon

L’attaquant de 20 ans a inscrit vendredi son premier tour du chapeau depuis le 9 avril 2022. À ce moment, il portait l’uniforme des Remparts.

Ce qu’ils ont dit

« Je ne vois pas ça en termes de victoires, de défaites et de points. C’est sûr que ça fait du bien de gagner, mais on essaie de se concentrer sur la préparation avant les séries. »

– Yanick Jean après le match de dimanche contre Val-d’Or

« Ce n’est pas juste un ou des joueurs qui doivent traîner l’équipe. Tout le monde doit avoir un apport et c’est bon de voir d’autres joueurs sortir du lot. »

– Yanick Jean après le match de dimanche contre Val-d’Or

L’horaire de la semaine