Un retraité veuf retire ses REER et plonge dans l’endettement

Jean-Claude, 68 ans, retraité, ne touche pas de fonds de pension d’un employeur et ne peut compter que sur les rentes de retraite publiques. Veuf depuis peu, il a de plus en plus de mal à assumer les dépenses qu’autrefois il payait avec sa conjointe.

Loyer, électricité, téléphone, épicerie, réparations de sa vieille automobile... Jean-Claude ne réussit plus à « faire face à la musique ».

Ayant réussi à amasser 89 000 $ en REER durant sa vie active, en 2021, il se décide à en retirer une partie pour rembourser des dettes sur ses cartes de crédit, ainsi que des dettes de sa conjointe, aujourd’hui décédée.

En décaissant 50 000 $ de ses REER, dont il ne touchera approximativement que 37 500 $ net, il va cependant provoquer une catastrophe financière qui va le plonger dans un endettement insurmontable.

« Jamais je n’ai pensé que ce retrait allait me causer autant d’ennuis. Je voulais juste rembourser mes dettes et cela m’a créé encore plus de problèmes », se désole-t-il.

Réaction en chaîne

Car en décaissant ses REER, Jean-Claude n’avait pas réalisé l’impact que cela aurait sur ses revenus et donc sur la facture fiscale.

« En retirant une partie de ses REER, il a augmenté son revenu annuel, ce qui a engendré plus de 17 000 $ d’impôt à payer », explique Émilie Nadon, syndique autorisée en insolvabilité et première directrice principale en redressement financier chez Raymond Chabot.

Pire encore, cette hausse de revenus l’a privé du Supplément de revenu garanti, pour 2022, et il devra même rembourser un trop-perçu de SRG d’un montant de 3251 $ pour 2021.

Au total, il se retrouve donc avec des dettes de 56 700 $, incluant le solde de ses cartes de crédit et celui de sa marge de crédit. Ne recevant que 1649 $ par mois en rentes de retraite et autres crédits, il ne parvient pas à payer ses dépenses courantes et encore moins à rembourser ses dettes.

Décaisser ses REER : un pensez-y-bien

Après avoir analysé son dossier, Émilie Nadon lui a proposé deux options : la faillite ou la proposition de consommateur.

« Par fierté, il a refusé de faire faillite. Il souhaitait aussi pouvoir rembourser le maximum possible à ses créanciers même si ce n’était pas la totalité. Il payera donc un certain montant pendant 60 mois, et par la suite il sera libéré de ses dettes d’impôt, cartes et marge de crédit », mentionne Émilie Nadon.

D’ici là, ses enfants vont l’aider financièrement, car il ne peut pas boucler son budget.

Elle recommande aux personnes endettées qui pensent à décaisser leurs REER pour se sortir de leur endettement de bien évaluer les impacts fiscaux que ce retrait pourrait avoir sur leur situation financière. C’est un pensez-y-bien si en retour cela génère une facture fiscale salée.

Émilie Nadon précise qu’au décès d’un être cher, si la personne décédée était endettée, il est plus sûr de consulter un notaire pour évaluer vos options. Dans certaines situations, il sera sans doute préférable de refuser la succession pour ne pas hériter des dettes du même coup.

Sa situation financière

Actifs :

REER (insaisissable) : 39 000 $

Hyundai Accent 1997 : aucune valeur

Dettes de consommation :

Cartes de crédit : 21 450 $

Marge de crédit : 15 000 $

Impôts dus : 17 004 $

Trop reçu de Supplément de revenu garanti : 3251 $

TOTAL DES DETTES : 56 705 $

Revenus mensuels :

RRQ : 836 $

Pension de la vieillesse : 687 $

Crédit de solidarité : 87 $

Crédit TPS : 39 $

TOTAL DES REVENUS : 1649 $

Dépenses mensuelles : 2109 $ (incluant loyer, téléphone, électricité, essence, épicerie, permis et immatriculation, réparations véhicule, etc.)