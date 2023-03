Une 1000e victoire pour les Remparts

Les Remparts de Québec ont maintenant parcouru le sixième du chemin les menant au trophée Jean-Rougeau, remis au champion de la saison régulière dans la LHJMQ.

Amateurs de chiffres, de statistiques et de marques individuelles et collectives, restez avec nous, vous serez servis.

Commençons d’abord par dire que les hommes de Patrick Roy ont récolté une 48e victoire cette saison, en l’emportant 5-2 face à l’Armada de Blainville-Boisbriand. Ce faisant, ils maintiennent leur place au sommet du classement général de la LHJMQ avec 99 pts, à égalité avec les Mooseheads d’Halifax qui ont eux aussi gagné mercredi, par la marque de 6-3 face au Titan d’Acadie-Bathurst. Un sixième du travail de fait parce que si les Remparts remportent leurs six derniers matchs de la saison, incluant celui d’hier, ils termineront au premier rang de la ligue.

Photo fournie par la LHJMQ

Ajoutons ensuite qu’en l’emportant, les Remparts ont récolté le 1000e gain depuis leur renaissance en 1997. De ce nombre, 513 ont été récoltées alors que Patrick Roy était l’entraineur-chef de l’équipe.

D'AUTRES MARQUES

Dans la victoire, Zachary Bolduc en a profité pour atteindre le plateau des 45 buts lorsqu’il a décoché un tir sur réception en avantage numérique, en deuxième période, pour faire 3-1 Remparts. Il s’agissait de son 100e but et son 200e point dans l’uniforme des Remparts.

Son compagnon de trio, Théo Rochette a lui aussi profité de la victoire de mercredi pour atteindre quelques plateaux importants. Tout d’abord, son but en première période qui permettait aux Remparts de créer l’égalité 1-1, était aussi son 40e de la saison. Il s’agissait de la première fois de sa carrière de cinq saisons junior que le capitaine des Remparts atteignait la quarantaine.

Photo fournie par la LHJMQ

Ce filet, combiné à deux aides, a permis à Rochette de devenir le quatrième meilleur pointeur de l’histoire des Remparts nouvelle génération, dépassant officiellement les 249 points récoltés par Anthony Duclair entre 2011 et 2015. Rochette en compte maintenant 252. Sa deuxième mention d’aide, récoltée sur le cinquième but des Remparts marqué par Jérémy Langlois, lui a aussi permis d’atteindre le plateau des 100 pts cette saison.

REGARD VERS L’AVANT

Les Remparts ont maintenant remporté leurs trois dernières parties et semblent finalement avoir mis la mauvaise séquence derrière eux.

«On joue du bon hockey présentement et ça me plait», mentionnait Patrick Roy.

Photo fournie par la LHJMQ

Maintenant dans le dernier droit de la saison, Québec veut maintenant utiliser cette séquence plus positive pour bâtir afin d’arriver fin prêts en séries, le 31 mars prochain.

«C’est ce qu’on a dit après la première période : on veut s’assurer de faire les bonnes choses, qu’on ait de bonnes habitudes et qu’on soit engagés sur la patinoire.»

Par ailleurs, à peine revenu au jeu après avoir raté plusieurs matchs en raison d’une blessure à l’aine, Nathan Gaucher a été expulsé de la rencontre à la toute fin de la deuxième période pour une mise en échec à l’endroit du défenseur Maximilian Streule. Ébranlé sur la séquence, Streule est revenu dans le match par la suite.

L’ARMADA SUR LE RESPIRATEUR ARTIFICIEL

De son côté, l’Armada se bat pour sa vie. Avec la défaite d’hier, l’équipe de Bruce Richardson n’est qu’à un point d’être exclus du portrait des séries.

«C’est correct les X et les O mais les gars se trouvent toujours des excuses. Il faut arrêter d’accepter de perdre des matchs et il faut jouer pour gagner. Il faut que tu haïssent plus perdre que tu aimes gagner.

«On se bat pour notre vie ! Il faut être meilleurs que ça.»

Les Remparts seront à Victoriaville vendredi pour y affronter les Tigres. Patrick Roy a confirmé que James Malatesta effectuerait un retour au jeu tandis que Mikaël Huchette saura jeudi s’il peut, lui aussi, reprendre l’action.