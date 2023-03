Une assiette de riz et du saumon au menu pour Mathieu Germain

Devant lui, Mathieu Germain avait une assiette de riz et de saumon après la pesée. À côté, Caroline Veyre, qui sera aussi du gala de jeudi soir, s’apprêtait à engloutir un hamburger et des frites.

• À lire aussi: Jean Pascal fait le poids

« Certains digèrent plus rapidement. Avec ma génétique, je ne peux pas me permettre de manger comme Caroline ! » a reconnu Germain (21-2-1, 9 K.-O.) qui se frottera à l’Ontarien Steven Wilcox (24-3-1, 7 K.-O.) pour l’obtention du titre intercontinental des super-légers de l’IBF.

« Ça doit faire six ans que je n’ai pas mangé ça. Quand je mange un hamburger, c’est à la maison et je mets de la salade à la place du pain. Je vais chercher du McDo seulement pour mes enfants », a raconté le boxeur de Mascouche.

Ce dernier n’a pas l’impression de se priver pour autant. Il a appris à connaître son corps et à manger tranquillement. Après son plat de riz et de saumon, il prévoyait manger des collations et un autre repas en soirée.

90 lb à 4 ans

C’est d’ailleurs pour maigrir que Germain a commencé la boxe vers 9-10 ans. À 4 ans, il pesait 90 lb.

« Chaque fois, je me demande pourquoi je fais des déshydratations, mais quand je sors du ring victorieux, j’ai le goût de le refaire. C’est comme un cercle vicieux. C’est bizarre, mais c’est une drogue. »

« Je me sens un peu nono des fois de faire la même chose depuis 23 ans, mais j’aime ça ! »

Respecter la limite de poids n’est jamais facile, mais Germain l’a encore réussi mercredi, faisant grimper l’aiguille à 140 lb, contre 139,4 pour Wilcox.

« J’ai 33 ans et je me bats dans la même catégorie de poids depuis que j’ai 12 ans ! Je trouve encore des manières de le faire. Je suis discipliné. Ça fait près de trois mois que je suis au régime pour ce combat-là. »