Une «showférence» humoristique sur la violence conjugale

Ayant déjà vécu une relation amoureuse violente, Selena Fortier a décidé d’en écrire une « showférence » qui aborde la violence conjugale avec une portion humoristique.

« J’ai envie de sortir la violence conjugale de son cadre habituel », dit la femme de 32 ans qui se considère comme « humoriste de la relève... de la relève ».

Samedi après-midi, au Théâtre de la Ville, à Longueuil, Selena Fortier présentera sa « showférence », mise en scène par Patrick Forget.

Cet événement lui est possible parce qu’elle a remporté, en décembre dernier, une bourse de 3000 $ pour le concours « On vous aide à faire votre chemin », offerte par Desjardins lors de l’émission La semaine des 4 Julie.

Dans sa « showférence », Selena racontera la relation abusive qu’elle a vécue durant près de deux ans. « À la base, c’est une histoire d’amour, dit-elle. Je croyais que c’était l’homme de ma vie. Je tripais tellement sur lui ! »

Mais rapidement, le tout a viré au cauchemar quand son copain s’est mis à l’injurier sans arrêt. « Je ne comprenais pas ce qui se passait. »

Les insultes sont devenues de plus en plus violentes. Selena a tour à tour subi des violences psychologiques, puis sociales, économiques, sexuelles et quelques fois physiques. Elle a finalement décidé de porter plainte à la police.

Ne plus être tabou

Dotée d’un baccalauréat en psychologie, elle racontera tout ce processus au public dans la première partie de son spectacle. Puis, pour alléger l’atmosphère, Selena basculera ensuite dans une portion humoristique.

« Quand on aborde la violence conjugale, c’est un sujet qui est plus difficile, qui est plus lourd et qui fait émaner des émotions inconfortables, dit celle qui a aussi suivi des cours du soir à l’École nationale de l’humour. J’avais envie qu’on l’aborde pour que ce ne soit plus un sujet tabou. Je dis souvent qu’il est temps que la honte change de camp. »

Après cette « showférence », Selena Fortier souhaite développer davantage le canal de l’humour. « À ce stade-ci, c’est vraiment avec humilité que je commence à marcher dans cette branche-là. C’est certain que je veux continuer à faire de la scène. »

♦ La « showférence » de Selena Fortier sera présentée le samedi 18 mars, à 13 h 30, au Théâtre de la Ville, à Longueuil. Pour les infos : theatredelaville.qc.ca.