Une virée à la cabane à sucre plus coûteuse cette année

Avec l’inflation galopante, une famille de quatre pourrait débourser jusqu’à 30 $ de plus pour la virée annuelle dans une cabane à sucre, a constaté Le Journal.

« On s’en tire rarement sous les 100 $ pour quatre personnes, ce qui est quand même beaucoup pour des œufs, des petites saucisses et du sirop », mentionne Annie Lapointe, qui organise depuis 15 ans l’activité qui rallie une trentaine d’amis et de membres de la famille.

L’inflation n’épargne pas les traditionnels repas de cabane à sucre, dont les prix ont bondi de 9 $, 10 $, et même 12 $ par personne dans certaines érablières.

C’est le cas de la Sucrerie de la Montagne, à Rigaud, où le coût par adulte passe de 38 $ à 48 $ en moyenne pour un repas du soir. La tarification pour la période la plus achalandée du temps des sucres, soit entre le 11 mars et le 16 avril, atteint 55 $ pour un adulte et 25 $ pour les enfants de 7 à 12 ans.

Pour le déjeuner du dimanche de Pâques, une famille de deux adultes et deux enfants de plus de 7 ans devra débourser 160 $, sans le pourboire et les taxes, soit plus de 200 $ à la fin.

Des augmentations significatives ont également été observées à l’érablière Charbonneau près de Saint-Jean-sur-Richelieu. Entre 2021 et 2023, c’est une hausse de 9 $ pour les adultes et de près de 14 $ pour les adolescents.

Plusieurs raisons

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la hausse du prix des repas offerts, notamment le coût de certains aliments, comme les œufs, le jambon et les oreilles de crisse, rapporte Josée Daigle, la propriétaire de l’Érablière au rythme des temps.

L’érablière de Saint-Lin–Laurentides, dans Lanaudière, a augmenté seulement le prix des portions pour adultes de 2 $ cette année.

« Le téléphone ne dérougit plus, inflation ou pas, les gens ont hâte d’aller à la cabane », explique la propriétaire de 61 ans, alors que son deuxième téléphone résonnait derrière elle.

L’érablière Érabilis, en Estrie, a également dû se plier à l’inflation, mais le prix par adulte demeure sous la barre des 30 $.

Photo tirée de Facebook

« Pour toutes les augmentations de prix, il y a une partie nécessaire et une partie opportuniste », dénonce Jean-François Laplante, propriétaire de l’érablière depuis 21 ans, qui se réjouit que la clientèle ne se plaigne pas de sa grille tarifaire.

La tradition avant tout

Photo tirée de Facebook

« Je suis cuisinière et pâtissière, je serais capable de tout faire moi-même, mais ce n’est pas la même expérience, ce n’est pas comme aller à la cabane en famille », lance Caroline Lambert, qui prévoit que la facture pour se sucrer le bec avec ses quatre enfants sera plus salée cette année.