Vieux-Québec : les propriétaires de WKND 91,9 et BLVD 102,1 rachètent deux hôtels

Les gestionnaires de Leclerc Communications, aussi propriétaire des stations de radio WKND 91,9 et BLVD 102,1, ont racheté deux hôtels du Vieux-Québec. Le Champlain et l’AtypiQ sont désormais sous la bannière de Leclerc Groupe Hôtelier.

• À lire aussi: Millénum Construction à Québec: des travailleurs au chômage

«Les possibilités de croissance sont limitées dans le monde des médias et de la radio, avoue le vice-président et co-fondateur de Leclerc Groupe Hôtelier, Jean-François Leclerc. Mon frère et moi, on aime beaucoup le voyage et l’expérience hôtelière, alors on a décidé de se lancer pour continuer à grandir.»

Au total, les frères Jean-François et Nicolas Leclerc et leur père, Jacques, ont fait l’acquisition de trois bâtiments qui comptent 83 chambres, dont 55 se trouvent au sein de l’hôtel Champlain.

Les hommes d’affaires «ont eu un coup de cœur» pour les deux établissements qu’ils ont rachetés de la femme d’affaires Michelle Doré, après environ huit mois de discussions.

Pour sa part, Mme Doré soutient avoir été convaincue par la passion des jeunes entrepreneurs pour le milieu de l’hôtellerie.

«Pour que je vende mes "bébés", il fallait que je tombe sur des personnes qui partagent mes valeurs par rapport au service à la clientèle et à la gestion d’un hôtel, constate-t-elle. En parlant avec eux, j’ai vu la même étincelle dans leurs yeux».

Occasion en or

Situé sur la rue Sainte-Anne, le bâtiment centenaire du Champlain bénéficie d’un «emplacement stratégique» aux yeux des nouveaux propriétaires.

«Tous les gens du milieu avec qui on a discuté sont unanimes : à l’intérieur des murs du Vieux-Québec, on ne se trompe pas, fait valoir Jean-François Leclerc. C’est plus simple d’atteindre des taux d’occupation intéressants.»

L’hôtel AtypiQ, ouvert au cours de l’été 2022 dans l’édifice voisin, a séduit les Leclerc par son mélange entre un hôtel traditionnel et une auberge de jeunesse. Ils y voient un potentiel « très intéressant ».

«C’est le genre d’hébergement qui gagnera à être connu. On pense vraiment que nos antennes dans le monde des communications peuvent créer une belle synergie par rapport au marketing», poursuit le vice-président de Leclerc Groupe Hôtelier.

Pas à pas

Comme il n’a aucune expérience en ce qui a trait à la gestion d’un hôtel, le groupe Leclerc travaillera main dans la main avec Michelle Doré et l’équipe en place pour assurer une transition fluide.

«C’est important pour moi de les appuyer dans ce processus, explique la dame qui était propriétaire de l’hôtel Champlain depuis 2005. Les hôtels vont bien et nous pensons tous qu’il faut miser sur la continuité.»

Questionné à savoir si Leclerc Groupe Hôtelier compte faire l’acquisition d’autres établissements de la région dans les prochaines années, Jean-François Leclerc a joué de prudence.

«On veut comprendre comment ça marche, avant toute chose. À court terme, ce n’est pas dans les plans, mais rien ne dit que ça ne sera pas à l’ordre du jour éventuellement. On va rester ouverts aux propositions», conclut-il.