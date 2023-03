ROBITAILLE, Léo



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 3 février dernier est décédé, à l'âge de 89 ans monsieur Léo Robitaille. Il était le fils de feu Charles-Édouard Robitaille et de feu Iréna Turmel. Outre son épouse, madame Jeannette Ouellet, il laisse dans le deuil ses fils : Benoît (Louise Larose) et Pierre (Gilla Curadeau); ses petits-enfants : Charles et Alexandre (Jehanne Boucher) et ses arrière-petits-enfants : Alicia, Trinity et Tristan. Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances audès 13h.La famille désire remercier le personnel soignant de l'unité de cardiologie du CHUL ainsi que celui des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec adressé au Programme de recherche sur l'OPTIMIsation des soins urgents et traumatologiques aux aînés (OPTIMISTa) (1825 Boul. Henri-Bourassa bur. 405, Québec, QC G1J 0H4, https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/MDCH_MC_ASP/).